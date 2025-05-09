'Салатный набор' резко начал дешеветь: что будет с ценами на овощи дальше

Главное:
- В Украине наблюдается снижение цен на тепличные овощи
- "Салатный набор" подешевел благодаря увеличению предложения, сезонным факторам и стабильному импорту
В последние недели в Украине фиксируется тенденция к снижению цен на тепличные овощи, в частности на так называемый "салатный набор". Это обусловлено увеличением предложения со стороны местных хозяйств, сезонным фактором и стабильным импортом, говорится в материале РБК-Украина.
По состоянию на начало мая 2025 года оптовая цена на тепличные помидоры снизилась в среднем на 18% по сравнению с концом апреля. Сейчас она колеблется в пределах 70-100 грн/кг.
По данным аналитиков EastFruit, основные факторы удешевления:
- рост предложения украинских тепличных томатов;
- стабильные поставки импорта, в частности из Турции;
- относительно умеренный спрос.
В то же время цены на тепличные томаты все еще на 15% выше, чем в прошлом году в этот же период. В супермаркетах:
- АТБ - 73,49 грн/кг (турецкие томаты),
- Сильпо - более 90 грн/кг (украинские),
- Varus - до 149 грн/кг за сорт "сливка".
Цены на тепличные огурцы также снизились - в среднем на 12% за неделю. Оптовый диапазон цен сейчас составляет 40-70 грн/кг.
Причинами падения цен является сезонный рост предложения, ускоренное созревание благодаря теплой погоде, поступление огурцов из пленочных теплиц, слабая активность покупателей. По сравнению с началом мая 2024 года, цены упали на 29%.
В розничной торговле:
- рынок Киева - 60-65 грн/кг,
- АТБ - 69,89 грн/кг,
- Сильпо - 70 грн/кг,
- Varus - 69,9 грн/кг.
Цены на капусту нового урожая остаются высокими:
- Рынки: 60-70 грн/кг;
- Сильпо: до 90 грн/кг;
- Varus: 79,9 грн/кг, капуста 2-го сорта - 59,9 грн/кг;
- АТБ: 79,89 грн/кг.
Тем временем прошлогодняя капуста дешевеет - 40-48 грн/кг (опт) - из-за потери качества во время длительного хранения и снижения спроса. Несмотря на это, цена все еще в 6,4 раза выше, чем год назад. Аналитики ожидают дальнейшее удешевление из-за трудностей с реализацией старой продукции и поступления нового урожая.
Также под влиянием сезонного роста предложения снизились цены на редис, пекинскую капусту и зелень (салат, укроп, зеленый лук).
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Напомним, цены на репчатый лук в Украине снова начали расти после незначительного удешевления. Рост связан с сокращением предложения из-за сезонного истощения запасов и ускорением торговой активности.
Также в Украине наблюдается значительное удешевление картофеля прошлого урожая. За последние дни цена упала на 12%, и сейчас в регионах его продают по 15-24 грн/кг ($0,36-0,58/кг).
Как сообщал Главред, цены на тепличные огурцы в Украине на этой неделе выросли на 17% из-за ухудшения погодных условий и уменьшения объемов уборки. Прохладная погода во многих регионах привела к нестабильному производству, что ограничило предложение.
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