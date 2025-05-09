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"Салатный набор" резко начал дешеветь: что будет с ценами на овощи дальше

Руслана Заклинская
9 мая 2025, 19:28
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В последнее время в Украине снижаются цены на тепличные овощи, в частности "салатный набор".
'Салатный набор' резко начал дешеветь: что будет с ценами на овощи дальше
Цены на тепличные овощи в Украине пошли на спад / Коллаж: УНИАН, pixabay.com

Главное:

  • В Украине наблюдается снижение цен на тепличные овощи
  • "Салатный набор" подешевел благодаря увеличению предложения, сезонным факторам и стабильному импорту

В последние недели в Украине фиксируется тенденция к снижению цен на тепличные овощи, в частности на так называемый "салатный набор". Это обусловлено увеличением предложения со стороны местных хозяйств, сезонным фактором и стабильным импортом, говорится в материале РБК-Украина.

По состоянию на начало мая 2025 года оптовая цена на тепличные помидоры снизилась в среднем на 18% по сравнению с концом апреля. Сейчас она колеблется в пределах 70-100 грн/кг.

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По данным аналитиков EastFruit, основные факторы удешевления:

  • рост предложения украинских тепличных томатов;
  • стабильные поставки импорта, в частности из Турции;
  • относительно умеренный спрос.

В то же время цены на тепличные томаты все еще на 15% выше, чем в прошлом году в этот же период. В супермаркетах:

  • АТБ - 73,49 грн/кг (турецкие томаты),
  • Сильпо - более 90 грн/кг (украинские),
  • Varus - до 149 грн/кг за сорт "сливка".

Цены на тепличные огурцы также снизились - в среднем на 12% за неделю. Оптовый диапазон цен сейчас составляет 40-70 грн/кг.

Причинами падения цен является сезонный рост предложения, ускоренное созревание благодаря теплой погоде, поступление огурцов из пленочных теплиц, слабая активность покупателей. По сравнению с началом мая 2024 года, цены упали на 29%.

В розничной торговле:

  • рынок Киева - 60-65 грн/кг,
  • АТБ - 69,89 грн/кг,
  • Сильпо - 70 грн/кг,
  • Varus - 69,9 грн/кг.
Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на капусту нового урожая остаются высокими:

  • Рынки: 60-70 грн/кг;
  • Сильпо: до 90 грн/кг;
  • Varus: 79,9 грн/кг, капуста 2-го сорта - 59,9 грн/кг;
  • АТБ: 79,89 грн/кг.

Тем временем прошлогодняя капуста дешевеет - 40-48 грн/кг (опт) - из-за потери качества во время длительного хранения и снижения спроса. Несмотря на это, цена все еще в 6,4 раза выше, чем год назад. Аналитики ожидают дальнейшее удешевление из-за трудностей с реализацией старой продукции и поступления нового урожая.

Также под влиянием сезонного роста предложения снизились цены на редис, пекинскую капусту и зелень (салат, укроп, зеленый лук).

Цены на продукты - новости по теме

Напомним, цены на репчатый лук в Украине снова начали расти после незначительного удешевления. Рост связан с сокращением предложения из-за сезонного истощения запасов и ускорением торговой активности.

Также в Украине наблюдается значительное удешевление картофеля прошлого урожая. За последние дни цена упала на 12%, и сейчас в регионах его продают по 15-24 грн/кг ($0,36-0,58/кг).

Как сообщал Главред, цены на тепличные огурцы в Украине на этой неделе выросли на 17% из-за ухудшения погодных условий и уменьшения объемов уборки. Прохладная погода во многих регионах привела к нестабильному производству, что ограничило предложение.

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Что известно о РБК-Украина?

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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