По карману не всем: в Украине подскочили цены на популярные молочные продукты

Главное:
- Сливочное масло и молоко выросли в цене
- Украинцам придется отдать за пачку кисломолочного сыра почти 100 гривен
Цены на продукты в Украине продолжают расти. Затронула эта тенденция и молочную продукцию, которая за месяц достаточно стремительно подорожала, о чем свидетельствуют данные на сайте Минфина.
В мае украинцы в среднем отдают за пачку молока 53,56 гривен, в то время как месяц назад она стоила 49,75 гривен. То есть за такое короткое время молоко выросло в стоимости на 3,81 гривны.
Творог в этом месяце обойдется в среднем 93,66 гривен за 300 граммов, хотя в апреле такую же пачку продукта можно было приобрести за 89,96 гривен.
Подорожало в Украине и 73% масло. В прошлом месяце его средняя цена составляла 104,72 гривен, а сегодня за него придется отдать уже 106,45 гривен за 200 граммов.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак спрогнозировал, что в Украине в разных регионах по-разному будут меняться цены на овощи этим летом. Самыми высокими цены будут традиционно в Киеве, а самыми низкими - в сельской местности, небольших городах, поселках.
Накануне стало известно, что из-за апрельских заморозков пострадал абрикос. С персиками ситуация более-менее нормальная, но летом они могут стать дороже на 20-25%, чем в прошлом году.
Тем временем в Украине, как писал Главред, растут цены на все виды мяса. В мае отдельные позиции прибавили в цене до 30 грн за килограмм. В частности, подорожали свинина и курятина.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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