По карману не всем: в Украине подскочили цены на популярные молочные продукты

Покупка молока или сыра может ощутимо ударить по карману украинцев.

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Молочная продукция в Украине подорожала / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Сливочное масло и молоко выросли в цене

Украинцам придется отдать за пачку кисломолочного сыра почти 100 гривен

Цены на продукты в Украине продолжают расти. Затронула эта тенденция и молочную продукцию, которая за месяц достаточно стремительно подорожала, о чем свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В мае украинцы в среднем отдают за пачку молока 53,56 гривен, в то время как месяц назад она стоила 49,75 гривен. То есть за такое короткое время молоко выросло в стоимости на 3,81 гривны.

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Творог в этом месяце обойдется в среднем 93,66 гривен за 300 граммов, хотя в апреле такую же пачку продукта можно было приобрести за 89,96 гривен.

Подорожало в Украине и 73% масло. В прошлом месяце его средняя цена составляла 104,72 гривен, а сегодня за него придется отдать уже 106,45 гривен за 200 граммов.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак спрогнозировал, что в Украине в разных регионах по-разному будут меняться цены на овощи этим летом. Самыми высокими цены будут традиционно в Киеве, а самыми низкими - в сельской местности, небольших городах, поселках.

Накануне стало известно, что из-за апрельских заморозков пострадал абрикос. С персиками ситуация более-менее нормальная, но летом они могут стать дороже на 20-25%, чем в прошлом году.

Тем временем в Украине, как писал Главред, растут цены на все виды мяса. В мае отдельные позиции прибавили в цене до 30 грн за килограмм. В частности, подорожали свинина и курятина.

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