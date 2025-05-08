Гривна резко упала по отношению к доллару: появился свежий курс валют на 9 мая

Нацбанк ослабил гривну к доллару, но в то же время украинская национальная валюта укрепилась относительно евро.

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Курс валют на 9 мая - гривна резко упала относительно доллара/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой курс доллара установил НБУ на 9 мая

Насколько упала гривна по отношению к доллару

Насколько укрепилась гривна по отношению к евро

Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне. На пятницу, 9 мая официальный курс доллара к гривне был установлен на уровне 41,51 грн/долл.

Таким образом гривна ослабилась на 7 копеек по сравнению с предыдущими показателями. Такие данные опубликованы на сайте НБУ.

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При этом относительно евро гривна наоборот укрепилась. На пятницу официальный курс европейской валюты установлен на уровне 46,89 грн за один евро. То есть таким образом гривна укрепилась на 18 копеек.

На межбанке курс составляет 41,55-41,58 грн/доллар (купля-продажа), то есть он вырос на 14 копеек по сравнению с закрытием предыдущего дня.

На наличном рынке курс доллара вырос на 3 копейки и сейчас находится на уровне 40,18 гривен.

Как менялся курс доллара США в Украине/ Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, гривна резко обвалилась по отношению к евро. НБУ составил новый курс валют на четверг, 8 мая. Гривна ослабила свои позиции относительно евро.

Также эксперт рассказал, каким будет курс до 9 мая. Ключевыми факторами влияния на курс остаются переговоры по реструктуризации ВВП-варрантов и рост военных расходов, отметил Алексей Козырев.

Напомним, в Украине "главная" валюта может измениться - в НБУ сказали, будет ли переход с доллара на евро. Во многом экономическая траектория зависит от ситуации на фронте и от того, как будет развиваться российско-украинская война.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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