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Цена взлетит на 25%: в Украине из-за дефицита подорожает ряд популярных продуктов

Алёна Воронина
8 мая 2025, 16:24
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Вследствие заморозков в Украине ожидается дефицит ряда видов фруктов и ягод.
Рынок, фрукты, деньги
В Украине из-за дефицита подорожает ряд популярных продуктов/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какие продукты в Украине подорожают из-за дефицита
  • Что влияет на рост цены

В Украине из-за весенних заморозков может возникнуть дефицит ряда фруктов и ягод. Так, из-за неблагоприятных погодных условий пострадали урожаи абрикосов, яблок и голубики.

Вследствие этого цены на персики и абрикосы летом могут вырасти на 20-25% по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказал глава "Укрсадвинпрома" Владимир Печко, пишет OBOZ.UA.

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Он отметил, что самой сложной будет ситуация с абрикосами. Значительная часть урожая этих фруктов уничтожена, ведь деревья абрикос от природы очень чувствительны к весенним похолоданиям и неблагоприятной погоде. Украинские абрикосы попадут на рынок, однако их предложение будет ограниченным.

Персики лучше пережили весенние похолодания, но в отдельных регионах потери урожая достигли уровня 20%.

Черешня, особенно поздние сорта, избежала значительных повреждений. Ситуация с яблоками неоднозначная - на многих предприятиях заморозки негативно повлияли на цветение.

Голубика также получила серьезные повреждения из-за заморозков - в Черкасской области и в северных регионах зафиксированы потери до 85%. Также значительные потери этого продукта понесли производители на Закарпатье - там пострадало 20% ранних сортов и до 40% поздних. Однако эксперты отмечают, что общий урожай голубики в Украине не будет критически уменьшен, ведь насаждения распределены по всем регионам.

Экономический эксперт Олег Пендзин прогнозирует, что летом цены на персики и абрикосы могут быть на 20-25% выше, чем в это же время прошлого года - из-за потерь урожая фруктов и ягод в результате заморозков и из-за зависимости украинского рынка от импортной продукции.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что два вида популярных фруктов могут исчезнуть с прилавков. Также из-за погодных условий могут быть уничтожены до 30% урожая двух видов ягод.

Как ранее сообщал Главред, эксперты объяснили, почему украинский ранний картофель в 3-4 раза дороже импортного. На самом деле есть довольно простое объяснение, почему украинцы вынуждены покупать выращенный в нашем государстве ранний картофель дороже, чем тот, который привезен из-за границы.

Также ранее стало известно, подорожают ли овощи и фрукты в Украине. Начался новый сезон сначала тепличных, а затем и грунтовых овощей - стало известно, как изменится цена. Также эксперты предупредили, что продажа фруктов под угрозой.

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Кто такой Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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