Два вида популярных фруктов могут исчезнуть с прилавков: какая причина

Также из-за погодных условий могут быть уничтожены до 30% урожая двух видов ягод.

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Два вида популярных фруктов могут исчезнуть с прилавков/ коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какие популярные фрукты украинского производства могут не попасть на прилавки

Что могло уничтожить урожай этих фруктов

Заморозки, которые наблюдались в Украине весной и до сих пор время от времени возвращаются, задели плодовые деревья. Эксперты East Fruit отмечают, что последняя волна заморозков в конце апреля задела поздние сорта плодовых деревьев, в частности яблони и груши.

Больше всего жалоб на возможные потери урожая поступает из Винницкой области, которую называют "столицей садоводства". В этом регионе температура воздуха опускалась до -5...-6 градусов, и из-за этого цветущие сады могли пострадать.

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В Институте садоводства НААН не исключили вероятность полного уничтожения урожая абрикосов и алычи, пишет РБК-Украина. Кроме этого отмечается, что могли быть уничтожены до 30% урожая вишни и черешни из-за влияния низких температур на фертильность пыльцы.

Ожидается, что потери урожая яблок и груш от последней волны заморозков будут минимальными, но определенное влияние на качество этих фруктов также может наблюдаться. Отмечается, что более точные прогнозы по урожаю яблок будут во второй половине мая.

Из-за возможной потери или уменьшения урожаев фруктов на полках магазинов в Украине может появиться больше импортной продукции, а это в свою очередь повлияет на цену, так как при ее формировании закладываются дополнительные расходы на логистику.

Также аграрии сообщают о повреждении на плантациях клубники и земляники садовой. Кроме этого, ожидается уменьшение урожая летних сортов малины. По предварительным оценкам, голубика не пострадала от заморозков.

Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, эксперты объяснили, почему украинский ранний картофель в 3-4 раза дороже импортного. На самом деле есть довольно простое объяснение, почему украинцы вынуждены покупать выращенный в нашем государстве ранний картофель дороже, чем тот, который привезен из-за границы.

Также ранее стало известно, подорожают ли овощи и фрукты в Украине. Начался новый сезон сначала тепличных, а затем и грунтовых овощей - стало известно, как изменится цена. Также эксперты предупредили, что продажа фруктов под угрозой.

Напомним, обвалились цены на популярный продукт - самая низкая стоимость за последние годы. Мировые цены на популярную крупу снизились из-за избыточных запасов и рекордных урожаев.

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