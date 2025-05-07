Обвалились цены на популярный продукт: самая низкая стоимость за последние годы

Мировые цены на рис достигли самых низких уровней за последние годы. Об этом сообщает Reuters.
Этому поспособствовали избыточные запасы в Индии и рекордные урожаи в странах Азии. Однако не следует надеяться на то, что цены на рис продолжат падать. Отмечается, что цены на рис начали падать после того, как Индия отменила экспортные ограничения, которые были введены в 2022 году.
Известно, что в Таиланде цены упали до трехлетнего минимума, а во Вьетнаме - почти до пятилетнего.
"Даже после существенного удешевления мы не ожидаем роста цен. Перепроизводство, вероятно, помешает любому повышению", - говорит президент Ассоциации экспортеров риса Индии прокомментировал Кришна Рао.
Ожидается, что до конца 2025 года цены на рис с содержанием битого зерна 5% будут держаться в пределах 10 долларов вокруг отметки 390 долларов за тонну. Неожиданные изменения в производстве может вызвать только муссон.
Общий объем мировых поставок риса составляет 743 миллиона тонн, тогда как спрос составляет лишь 539,4 миллионов тонн.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, в апреле мировые цены на сливочное масло выросли на 2,9%, достигнув нового рекорда. Это уже третий месяц подряд, когда отмечается рост.
Цены на свинину в Украине также существенно выросли. Если еще в прошлом месяце этот продукт можно было приобрести в магазинах по более демократичным ценам, то с началом сезона пикников его стоимость уже на несколько десятков гривен выше.
Кроме того, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка заявил, что стоимость молодого картофеля на сегодня составляет 100 - 130 гривен за килограмм. Цена на него с каждой неделей будет уменьшаться вследствие увеличения предложения как отечественной, так и импортной продукции.
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