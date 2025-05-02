Цены на сливочное масло взлетели до максимума: причина резкого подорожания

Цены на сливочное масло выросли даже несмотря на сезонное увеличение объёмов производства.

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Сливочное масло дорожает / Коллаж Главреда. Фото: Pixabay

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Цены на сливочное масло выросли на 2,9%, достигнув нового рекорда

Цены выросли на фоне ограниченного предложения и активного спроса

В апреле мировые цены на сливочное масло выросли на 2,9%, достигнув нового рекорда. Это уже третий месяц подряд, когда отмечается рост. Как сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), подорожание связано с уменьшением запасов продукции в Европе и устойчивым спросом на молочный жир.

Индекс мировых цен на продовольствие ФАО (FFPI), который отражает изменения стоимости основных продуктов питания, в апреле составил 128,3 пункта — на 1% больше по сравнению с мартом. Повышение цен на зерно, молочную продукцию и мясо компенсировало снижение стоимости сахара и растительных масел.

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Несмотря на апрельский рост, индекс остаётся на 19,9% ниже пикового уровня, зафиксированного в марте 2022 года после начала полномасштабной войны в Украине. Однако по сравнению с апрелем прошлого года показатель увеличился на 7,6%.

/ Главред

Отдельный индекс цен на молочную продукцию в апреле составил 152,1 пункта — это на 2,4% выше мартовского значения и на 22,9% больше, чем год назад. Основной вклад в рост внесло сливочное масло — на фоне ограниченного предложения и активного спроса, особенно в Европе, даже несмотря на сезонное увеличение объёмов производства молока.

Также выросли мировые цены на молочные порошки: обезжиренное — на 1,6%, цельное — на 2,9%. Причинами стали стабильный внутренний спрос и изменение направлений экспорта — часть поставок переориентировалась с Европы в Океанию, где из-за сокращения молочного производства возник дефицит. Кроме того, стоимость сыра поднялась на 2,3% по сравнению с мартом, чему способствовал активный экспорт и ограниченное предложение в Океании.

Ранее сообщалось о том, сколько придется платить украинцам за популярный продукт. Аналитик отметил, что цена будет зависеть от погодных условий и ситуации на рынке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что цена на популярный продукт увеличилась. Если еще в прошлом месяце этот продукт можно было приобрести по более демократичным ценам, то с наступлением сезона пикников стоимость существенно выросла.

Напомним, как сообщал Главред, в связи с ухудшением качества прошлогодней белокочанной капусты вследствие длительного хранения на этой неделе цены на нее в Украине резко снизились.

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Что известно о сливочном масле? Сливочное масло - молочный продукт, который производится путем взбивания свежего или кислого молока, сливок или преобразования высокожирных сливок. Масло может использоваться как дополнение к пище, или для приготовления блюд путем выпекания, жарки или приготовления соусов. Для хранения масла используют стеклянные, пластмассовые или фарфоровые сосуды, пишет Википедия.

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