Снова будет доступен всем: в Украине обвалилась цена на базовый овощ

Аналитики прогнозируют, что цена на овощ будет снижаться и в дальнейшем.

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Капусту в Украине теперь можно купить значительно дешевле / Колаж: Главред, фото: УНИАН

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Капуста в Украине резко подешевела

Цена на капусту все еще остается выше, чем в прошлом году

Стоимость капусты будет снижаться и в дальнейшем

В связи с ухудшением качества прошлогодней белокочанной капусты вследствие длительного хранения на этой неделе цены на нее в Украине резко снизились. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Еще до 26 апреля на украинском рынке цены на этот овощ достигали 52 гривен за килограмм, однако уже сегодня, 30 апреля, купить килограмм капусты можно за 40-48 гривен.

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Таким образом капуста уже подешевела в среднем на 10%. Такую тенденцию снижения цен на рынке связывают еще и с тем, что спрос на продукцию пока невысокий.

Аналитики прогнозируют, что цена на популярный овощ будет снижаться и в ближайшем будущем, ведь на данный момент большинство украинских производителей испытывают трудности с реализацией своей продукции, а предложения ранних овощей в хозяйствах Украины продолжают с каждым днем увеличиваться.

Несмотря на это, стоимость капусты на рынке все еще в 6,4 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине продолжили расти цены на столовую свеклу. Фермеры продают овощ по 22 - 32 гривны за килограмм по сравнению с 20 - 30 гривнами на прошлой неделе.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что тепличные комбинаты в Украине отгружают огурцы в диапазоне 45-75 грн/кг ($1,08-1,80/кг). Цена варьируется в зависимости от сорта, качества и объемов партий.

Накануне появился прогноз экспертов, согласно которому, цены на овощи традиционно будут снижаться в конце мая - начале июня. Это снижение обусловлено началом сезона сбора овощей из открытого грунта.

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