Украинцы могут претендовать на денежную помощь из Чехии: кто получит выплату

Новая программа чешской организации рассчитана именно на украинцев из-за войны.

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Кто может рассчитывать на помощь от чешской организации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Оформить денежную помощь могут жители Харькова и некоторых громад области

Выплаты смогут получить 5 категории граждан

Потратить полученные деньги можно будет не на все

Чешская гуманитарная организация People in need открыла новую программу помощи уязвимым категориям украинцев во время войны в рамках которой выплаты могут держать жители Харькова и прифронтовых громад области.

Как сообщила Харьковская областная организация УТОС, помощь будет предназначена для наиболее уязвимых категорий населения, а именно:

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лиц, проживающих в прифронтовых громадах;

внутренних переселенцев;

лиц, вернувшихся домой после выезда и проживающих в деоккупированных громадах;

социальных меньшинств;

принимающих общин, где есть лица непосредственно пострадавшие от войны.

"Выплаты смогут получить лица, которым угрожают такие вызовы, как риск физической безопасности из-за поврежденного или разрушенного дома, юридические потребности, связанные с восстановлением прав на поврежденное/разрушенное имущество, отсутствие доступа к критически важным госуслугам из-за отсутствия, потери/повреждения документов и недоступность/ограниченный доступ услуг из-за войны", - говорится в сообщении.

Приоритет в оказании помощи будут предоставлять женщинам, которые возглавляют домохозяйства, единственным опекунам детей/другим лицам на иждивении, детям, пожилым людям из группы риска, лицам с инвалидностью, хроническими болезнями или тем, которые принадлежат к социальным меньшинствам и лицам с юридическими потребностями, связанными с получением или восстановлением статуса.

Денежную помощь будут оказывать жителям Харьковской, Чугуевской, Роганской, Златопольской и Берестинской громады на оплату транспорта, аренду жилья, оплату коммунальных услуг и оформление документов, а также критические потребности, связанные с безопасностью и достоинством.

"Обращаем внимание, что помощь предоставляется не всем, а исключительно людям из целевых групп, которые проживают/находятся в указанных территориальных общинах и имеют срочную потребность в денежной помощи из-за сложных жизненных обстоятельств", - отметили в организации.

Денежная помощь украинцам - последние новости

Напомним, Главред писал, что выплату денежной помощи для покрытия расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий населения ввели в Днепре.

Ранее стало известно, что украинки в Одесской, Николаевской и Херсонской областях смогут получить финансовую помощь. Соответствующий проект направлен на поддержку инициативных групп женщин из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сельских общин.

Накануне сообщалось, что все украинцы, которым в 2024 исполнилось 18 лет смогут получить средства на книги в Дії. Сумма финансовой помощи составит 908 гривен.

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Что такое People in Need? People in Need - чешская некоммерческая неправительственная организация, базирующаяся в Праге, Чешская Республика. PIN реализует гуманитарную помощь и долгосрочные проекты развития, образовательные программы и программы по правам человека в регионах, пострадавших от кризиса, по всему миру. Ее директором является Шимон Панек. По состоянию на 2022 год PIN работает в более чем 33 странах, пишет Википедия.

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