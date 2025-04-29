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В Украине "резко" повысилась средняя зарплата - известна сумма

Мария Николишин
29 апреля 2025, 16:44
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В ПФУ утвердили показатель средней заработной платы.
В Украине 'резко' повысилась средняя зарплата - известна сумма
Какая средняя зарплата в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • В марте средний размер зарплаты составил 19 430 грн
  • В то же время, в феврале этот показатель был на уровне 18 589 грн

В марте в Украине средний размер заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и которая включается в расчет пенсии, составил 19 430 грн. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

"25 апреля Пенсионным фондом утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за март. Он составляет 19 430 гривен 52 копейки", - говорится в сообщении.

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Стоит заметить, что в феврале этот показатель составлял 18 589 грн, а в январе - 18 660 грн.

Кроме того, в прошлом году средняя заработная плата с учетом уплаченных страховых взносов и суммы, которая учитывается для расчета пенсии, составляла 17 486,60 грн.

Зарплата в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в течение года минимальная заработная плата в Украине не будет меняться.

Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе допускает повышение минимальной зарплаты уже в следующем году. Ожидается, что средняя минимальная зарплата в 2026 году вырастет с 8000 гривен до 8370 гривен, а в 2027 году - до 8950 гривен.

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что решение об увеличении оплаты труда учителям правительство Украины может принять только учитывая финансовые возможности бюджета. Сейчас стратегия дополнительного финансирования на образовательную субвенцию предусматривает выделение минимум 200 миллиардов долларов.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и пособий, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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