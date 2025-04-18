В Украине могут повысить зарплаты учителям: министр назвал условие

Образовательная субвенция должна получить минимум 200 миллиардов дополнительного финансирования.

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Учителям первым поднимут заработные платы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Лисовой:

Решение об увеличении зарплат примут с учетом финансовых возможностей

В этом году выделили дополнительные 12 миллиардов для повышения зарплаты учителям

Решение об увеличении оплаты труда учителям правительство Украины может принять только учитывая финансовые возможности бюджета. Сейчас стратегия дополнительного финансирования на образовательную субвенцию предусматривает выделение минимум 200 миллиардов долларов.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр образования и науки Оксен Лисовой. Он подчеркнул, что 12 миллиардов гривен, которые удалось найти в этом году для добавления заработной платы учителям уже является большим шагом вперед.

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Относительно новой стратегии финансирования Лисовой отметил, что сейчас в Украине нет 200 миллиардов гривен.

"Когда будет возможность найти эти средства, безусловно, учителя будут первыми, кому будет поднята заработная плата", - добавил он.

Зарплаты в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что повышение минимальной зарплаты в Украине не предусмотрено из-за наших обязательств перед международными партнерами, в частности меморандума с МВФ.

Накануне стало известно, что в Украине медицинским работникам, которые оказывают экстренную и специализированную медицинскую помощь на прифронтовых территориях и в зоне боевых действий, увеличат минимальную зарплату.

Напомним, недавно выяснилось, что педагоги Александрийской общины (Кировоградская область) будут получать ежемесячную доплату в две тысячи гривен.

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Кто такой Оксен Лисовой? Оксен Лисовой - украинский учитель, организатор образования, член ДФТГ, доцент (2015). Министр образования и науки Украины (от 21 марта 2023), директор Национального центра "Малая академия наук Украины" (2010-2023). Заслуженный работник образования Украины (2021). Лауреат Государственной премии Украины в области образования (2012), пишет Википедия.

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