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Повышение налогов для украинцев: в Минфине сделали важное заявление

Алексей Тесля
18 апреля 2025, 14:14
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Новая бюджетная декларация будет включать различные сценарии, подчеркнул Сергей Марченко.
Деньги, налоги
В Минфине прокомментировали вероятность повышения налогов / коллаж Главред, фото: УНИАН и Korupciya

Главное:

  • Никаких планов по фискализации Минфин не предусматривает
  • Ближайший план - подготовка бюджетной декларации на 2026-2028 годы

Министр финансов Сергей Марченко прокомментировал информацию о том, что в правительстве рассматривают планы поднятия налогов или другие планы по фискализации.

"Никаких планов по фискализации мы не планируем, поднятие расходов не предусматриваем и все будет осуществлено в условиях, предусмотренных действующим законодательством", - сказал он на "Часе правительства" в Верховной Раде в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.

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Марченко сообщил, что ближайший план - подготовка бюджетной декларации на 2026-2028 годы, которая будет включать различные сценарии и является соответствующей реакцией правительства на те или иные риски фискального характера.

"Конечно, ... мы понимаем и в этом году реагируем на те риски, которые уже материализовались, и у нас есть ответ на эти вопросы. И по финансированию на 2026 год. Это не является каким-то "секретом Полишинеля" и сейчас мы активно работаем над тем, чтобы мы имели ответы на любые варианты развития событий", - отметил глава Минфина.

Он добавил, что любые варианты развития событий предусматривают реакцию как военного положения, так и реакцию послевоенного состояния.

"Мы должны быть к этому готовы. Поэтому готовим сейчас соответствующие предложения", - отметил Марченко без дополнительных деталей.

Он также сообщил, что на следующей неделе в Вашингтоне пройдут так называемые "Весенние встречи" Международного валютного фонда и Всемирного банка, на которых будет работать украинская делегация.

"У нас будут активные консультации с министрами финансов наших стран-партнеров, с Международным валютным фондом, с Всемирным банком, где мы обозначим наши риски, предостережения, и покажем, что ситуация требует дополнительной поддержки, над которой мы активно будем работать с премьер-министром Денисом Анатольевичем (Шмыгалем)", - сказал министр.

Что предшествовало

Ранее о том, что в 2026 году прогнозируется неопределенность из-за разрыва во внешнем финансировании, что может привести к пересмотру налоговой базы, заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"По 2026 году будем стараться также не пересматривать и сделаем все, чтобы перекрыть за счет других источников поступления", - отметил он в ходе Business Wisdom Summit 2025.

Повышение налогов в Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине готовится новый налоговый законопроект. Гражданам будет разрешено пользоваться льготным режимом налогообложения доходов.

Напомним, ранее сообщалось о том, как хотят облагать налогами виртуальные активы. Проект закона о налогообложении криптовалют готовится к первому чтению.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который переносит вступление в силу повышения налогов для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.

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Кто такой Сергей Марченко

Украинский экономист и политический деятель, кандидат экономических наук. Занимал должность заместителя министра финансов Украины (2016-2018). Работал на должности заместителя Главы Администрации Президента Украины (2018-2019). Министр финансов Украины с 30 марта 2020 года, пишет Википедия.

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