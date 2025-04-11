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Украинцев предупредили о вероятности повышения налогов: в Раде назвали сроки

Алексей Тесля
11 апреля 2025, 14:12
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Прежде чем рассматривать повышение налогов, государство должно использовать потенциал детенизации, считает Даниил Гетманцев.
Гетманцев, налоги
Даниил Гетманцев сообщил о вероятности повышения налогов / коллаж Главред, фото УНИАН

Главное:

  • В 2025 году налоговую базу точно пересматривать не будут
  • В 2026 году будет неопределенность из-за разрыва во внешнем финансировании

В 2026 году прогнозируется неопределенность из-за разрыва во внешнем финансировании, что может привести к пересмотру налоговой базы, заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"По 2026 году будем стараться также не пересматривать и сделаем все, чтобы перекрыть за счет других источников поступления", - отметил он в ходе Business Wisdom Summit 2025, передает Интерфакс-Украина.

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Нардеп отметил, что прежде чем рассматривать повышение налогов, государство должно полностью использовать потенциал детенизации экономики. Только в этом году налоговые поступления от детенизации ожидаются на уровне $4 млрд против полученных в прошлом году $2,5 млрд.

"Но 2026 год немножко другой (чем 2025, - ред.). Там есть гораздо больше неуверенности, разрыв на сегодня во внешнем финансировании, который не может быть перекрыт за счет внутренних источников", - предупредил глава финансового комитета Рады.

По его словам, дополнительные резервы возможны через облигации внутреннего государственного займа, в частности за счет высокой банковской ликвидности и ресурсов местных бюджетов.

При этом народный избранник уточнил, что важным источником является бюджетная экономия, ведь в начале года многие программы даже не были утверждены, что свидетельствует о неэффективности и бесхозяйственности отдельных министерств.

"Такие программы, я думаю, надо отменять полностью, перераспределять эти средства, а также перераспределять средства от тех программ, которые являются неэффективными, вроде кешбэка", - добавил он.

Гетманцев также добавил, что в 2025 году налоговую базу точно пересматривать не будут.

Повышение налогов в Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине готовится новый налоговый законопроект. Гражданам будет разрешено пользоваться льготным режимом налогообложения доходов.

Напомним, ранее сообщалось о том, как хотят облагать налогами виртуальные активы. Проект закона о налогообложении криптовалют готовится к первому чтению.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который переносит вступление в силу повышения налогов для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.

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Кто такой Даниил Гетманцев

Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

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