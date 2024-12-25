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Зеленский подписал закон о повышении налогов для ФЛП: когда вступит в силу

Марина Фурман
25 декабря 2024, 11:09
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Налоги для физических лиц - предпринимателей вырастут с 1 января.
Зеленский, деньги
Когда вступит в силу закон о повышении налогов? / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Основное:

  • Зеленский подписал закон о переносе повышения налогов для ФОПов
  • Закон вступит в силу с 1 января

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который исправляет норму о повышении налогов для физических лиц - предпринимателей. Об этом говорится в карточке законопроекта.

Следовательно, новые ставки будут действовать не с 1 октября 2024 года, а с 1 января 2025 года.

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"Возвращено с подписью президента", - говорится на сайте.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк подтвердил, что законопроект о повышении налогов для ФЛП вступит в силу с 1 января, а не "задним числом".

Кроме физических лиц-предпринимателей повышение налогов переносится для юридических лиц, которые работают на упрощенной системе налогообложения третьей группы.

Закон о повышении налогов - новости по теме

Как писал Главред, 10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект, которым предусматривается существенное повышение налогов. В частности, по данным народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, налоговые изменения дополнительно принесут бюджету 137 миллиардов гривен в следующем году.

28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов для населения и бизнеса.

Впоследствии Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины поддержала перенос даты повышения налогов для ФЛП.

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Кто такой Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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