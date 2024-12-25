Зеленский подписал закон о повышении налогов для ФЛП: когда вступит в силу

Основное:
- Зеленский подписал закон о переносе повышения налогов для ФОПов
- Закон вступит в силу с 1 января
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который исправляет норму о повышении налогов для физических лиц - предпринимателей. Об этом говорится в карточке законопроекта.
Следовательно, новые ставки будут действовать не с 1 октября 2024 года, а с 1 января 2025 года.
"Возвращено с подписью президента", - говорится на сайте.
Народный депутат Украины Ярослав Железняк подтвердил, что законопроект о повышении налогов для ФЛП вступит в силу с 1 января, а не "задним числом".
Кроме физических лиц-предпринимателей повышение налогов переносится для юридических лиц, которые работают на упрощенной системе налогообложения третьей группы.
Закон о повышении налогов - новости по теме
Как писал Главред, 10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект, которым предусматривается существенное повышение налогов. В частности, по данным народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, налоговые изменения дополнительно принесут бюджету 137 миллиардов гривен в следующем году.
28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов для населения и бизнеса.
Впоследствии Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины поддержала перенос даты повышения налогов для ФЛП.
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Кто такой Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
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