Зеленский подписал закон о повышении налогов для ФЛП: когда вступит в силу

Налоги для физических лиц - предпринимателей вырастут с 1 января.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-podpisal-zakon-o-povyshenii-nalogov-dlya-flp-kogda-vstupit-v-silu-10625060.html Ссылка скопирована

Когда вступит в силу закон о повышении налогов? / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Основное:

Зеленский подписал закон о переносе повышения налогов для ФОПов

Закон вступит в силу с 1 января

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который исправляет норму о повышении налогов для физических лиц - предпринимателей. Об этом говорится в карточке законопроекта.

Следовательно, новые ставки будут действовать не с 1 октября 2024 года, а с 1 января 2025 года.

видео дня

"Возвращено с подписью президента", - говорится на сайте.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк подтвердил, что законопроект о повышении налогов для ФЛП вступит в силу с 1 января, а не "задним числом".

Кроме физических лиц-предпринимателей повышение налогов переносится для юридических лиц, которые работают на упрощенной системе налогообложения третьей группы.

Закон о повышении налогов - новости по теме

Как писал Главред, 10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект, которым предусматривается существенное повышение налогов. В частности, по данным народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, налоговые изменения дополнительно принесут бюджету 137 миллиардов гривен в следующем году.

28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов для населения и бизнеса.

Впоследствии Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины поддержала перенос даты повышения налогов для ФЛП.

Читайте также:

Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред