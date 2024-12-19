Тариф на электроэнергию весомо вырастет: эксперт в сфере ЖКХ озвучил, на сколько

Повышение тарифов связано с требованиями МВФ, которые предусматривают их выравнивание до рыночного уровня.

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Эксперт поделился прогнозом по росту тарифов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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За 2-3 года стоимость электроэнергии поднимут до до 9 кВт/ч

Повышать тарифы требуют условия МВФ

Тариф на электроэнергию для населения планируют постепенно повысить до 9 гривен за киловатт-час.

Об этом заявил Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг и эксперт в сфере ЖКХ, во время интервью на YouTube-канале Юрия Романенко.

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Он отметил, что еще в 2023 году были озвучены планы ЧАО "Укрэнерго" и облэнерго по повышению стоимости электроэнергии, учитывая рост расходов на услуги. По его словам, в ближайшее время тариф может вырасти до 6,57 грн/кВт-ч, что соответствует рыночной цене электроэнергии в начале года.

"Я более чем уверен, в ближайшее время - имеется в виду 1 июня 2025-го - стоимость электроэнергии поднимут до 6 гривен 68 копеек, а в целом за 2-3 года - до 9 (9 кВт/ч. - Ред.)", - рассказал эксперт.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Стоит указать, что саном на момент публикации Министерство энергетики Украины и НКРЭКУ не предоставляли комментариев относительно возможных изменений в тарифах на электроэнергию.

Повышение тарифов в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в правительстве сделали заявление относительно повышения тарифов на свет, газ и тепло в Украине. По словам главы правительства, для украинцев будут действовать еще 7 программ "Зимней поддержки".

Также стало известно, что крупнейший оператор фиксированной связи повышает тарифы. "Укртелеком" пойдет на такой шаг уже с 1 января 2025 года.

Также и Киевстар резко повышает тарифы. В компании объяснили, сколько теперь придется платить украинцам. Абоненты будут иметь возможность самостоятельно выбрать тариф, который соответствует их потребностям и бюджету.

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Что известно о фиксированной цене на электроэнергию Постановлением Кабинета Министров Украины предусмотрено установление фиксированной цены на электрическую энергию для бытовых потребителей в размере 2,64 гривны за 1 кВт-ч, сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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