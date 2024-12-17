Доллар второй день подряд бьет антирекорд: НБУ установил новый курс валют

Доллар второй день подряд бьет исторический максимум.

https://glavred.info/economics/dollar-vtoroy-den-podryad-bet-nbu-ustanovil-novyy-kurs-valyut-10623236.html Ссылка скопирована

Курс валют на 18 декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине курс доллара второй день подряд бьет исторический антирекорд. Национальный банк Украины установил новый курс на среду, 18 декабря.

НБУ установил курс доллара к гривне на уровне 41,83 грн/долл. Таким образом, гривна упала еще на 9 копеек. Гривна продолжила свое падение и по отношению к евро. Регулятор установил официальный курс евро на уровне 43,91 грн за евро, что на 10 копеек больше.

Курс валют на 18 декабря / фото: НБУ

На межбанковском валютном рынке Украины установлен курс на уровне 41,88/41,93 грн/долл., евро - 43,99/44,03 грн/евро.

видео дня

Курс доллара в Украине - новости по теме

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) объявил о росте курса доллара к гривне. Согласно данным на официальном сайте регулятора, курс доллара на 17 декабря 2024 года установлен на уровне 41,74 гривны за 1 доллар, что на 0,13 грн больше по сравнению с предыдущим днем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что курс валют в Украине будет и дальше колебаться в Украине. В начале декабря динамика валютного рынка, как и в ноябре, будет определяться стратегией регулятора, направленной на минимизацию влияния инфляции на валютные курсы.

Как писал Главред со ссылкой на банкира, в последний месяц 2024 года курс доллара в Украине вырастет. Однако, курс валют может быть меньше, чем прогнозировалось.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред