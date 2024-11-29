Доллар и евро устроят качели в декабре: банкир рассказал, каким будет курс

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- Каким будет курс доллара в декабре
- Каким будет курс евро в декабре
Курс валют в Украине будет и дальше колебаться в Украине. В начале декабря динамика валютного рынка, как и в ноябре, будет определяться стратегией регулятора, направленной на минимизацию влияния инфляции на валютные курсы.
Таким прогнозом относительно валютного рынка поделился начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
"Несмотря на то, что годовая инфляция, согласно прогнозам, может превысить 10%, курсы валют останутся на достаточно стабильном уровне, хотя и с небольшими колебаниями, не приводящими к глобальным изменениям", – отметил эксперт.
По его словам, минимальные курсовые колебания вверх или вниз уже стали привычным явлением, что свидетельствует о стабильной экономической ситуации, дополнительно поддерживаемой международной финансовой помощью.
Он также подчеркнул, что на межбанковском рынке регулятор готов применять валютные интервенции при повышении спроса на валюту. "Соотношение спроса и предложения остается ключевым фактором для формирования курсов," – добавил Лесовой.
На наличном рынке равновесие, по его словам, может наступить естественным образом. "Увеличение числа продавцов валюты перед праздниками, которые расходуют сбережения на подарки и другие приготовления, способствует стабилизации курса," – отметил банкир.
Каким будет курс доллара и евро с 2 по 8 декабря
Коридоры курсовых изменений:
- Межбанк: 41,4–41,8 грн/долл. и 43,5–45 грн/евро;
- Наличный рынок: 41,5–42 грн/долл. и 45–47,5 грн/евро.
Ежедневные изменения:
Межбанк: до 0,05–0,15 грн;Банки: до 0,1–0,2 грн;
Обменные пункты: до 0,3 грн.
Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: до 0,3–0,5 грн в зависимости от валюты.
Недельные курсовые отклонения: в пределах 1–1,5% от курса на начало недели.
"Таким образом, ситуация на валютном рынке в первую декаду декабря останется умеренно контролируемой. Серьезных экономических факторов, способных привести к значительным колебаниям, не наблюдается. Однако есть вероятность, что валютные курсы начнут двигаться к отметке 42 грн/долл., хотя вряд ли это произойдет в ближайшую неделю," – подытожил эксперт.
Курс доллара в Украине
Как сообщал Главред, в декабре 2024 года курс доллара в Украине будет постепенно расти. К концу года стоимость доллара может достичь 41,6-41,8 грн, что меньше прогнозируемых 42,1 грн. За год рост курса может составить около 10%.
Также на этой неделе курс доллара в украинских обменниках будет колебаться между 41,2 и 41,75 грн, а в банках - 41-41,8 грн.
Кроме этого, цена доллара в Украине будет оставаться стабильной в краткосрочной перспективе. Однако из-за большого спроса на валюту Нацбанк может быть вынужден снизить курс гривны. В декабре ожидается, что курс доллара будет колебаться в пределах 41,4-42,1 грн, а евро - 43,4-45,3 грн.
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