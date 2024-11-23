Взлетит в цене из-за спроса: эксперт сказал, каким будет курс доллара в декабре

Ввиду большого спроса на иностранную валюту, Нацбанк будет вынужден снизить курс гривны, говорит эксперт.

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Эксперт сказал, каким будет курс доллара в декабре/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара в декабре

Какие испытания ждут гривну

Цена на доллары в Украине в краткосрочной перспективе будет оставаться относительно стабильной. Курс на межбанке может не превысить максимальный курс доллара, который предусмотрен в Госбюджете на 2024 год.

Однако из-за большого спроса на иностранную валюту Нацбанк Украины будет вынужден снизить курс гривны. Об этом рассказал независимый эксперт Александр Хмелевский в комментарии Главреду.

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"Однако в краткосрочной перспективе гривна будет оставаться относительно стабильной. Согласно Госбюджету на 2024 г., максимальный курс доллара определен на уровне 42,1 грн. В декабре курс на межбанке не превысит этой отметки. Но ввиду большого спроса на иностранную валюту, Нацбанк будет вынужден снизить курс гривны", - сказал он.

По его словам, ожидается, что в декабре курс гривны на межбанке будет колебаться в пределах 41,4 - 42,1 грн. за доллар.

"Относительно евро, то его курс на украинском рынке будет определяться курсом евро по отношению к доллару, который сложится на мировых рынках. В декабре евро будет колебаться в диапазоне 43,4 - 45,3 грн", - прогнозирует эксперт.

Также Хмелевский рассказал, что проблемы ЕС сказываются на курсе евро, который теряет свои позиции относительно доллара. В ближайшие месяцы ожидается продолжение тенденции усиления доллара относительно евро. Не исключено, что в 2025 году доллар достигнет паритета по отношению к евро

Эксперт также отметил, что курс гривны продолжает находиться в узком коридоре относительно доллара уже 4-й месяц. Однако сокращение иностранного финансирования или любые задержки в поступлении тех или иных траншей могут привести к усилению девальвации гривны.

Хмелевский отметил, что в конце концов займы нужно будет возвращать, что может обернуться для Украины большими финансовыми потрясениями и существенной девальвацией гривны.

Курс валют в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что доллар растет как на дрожжах - стало известно, каким будет курс валют с 25 ноября. Согласно данным регулятора, гривна относительно доллара ослабла.

Также ранее стало известно, каким будет курс доллара в 2025 году - украинцам дали неутешительный прогноз. По мнению банкиров и аналитиков, курс доллара в 2025 году будет на уровне почти 45 гривен.

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Кто такой Александр Хмелевский? Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Закончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

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