Ящик под духовкой может использоваться не только для хранения посуды. О его скрытых функциях и вещах, которые опасно оставлять внутри. Копировать

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Ящик под духовой печью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Для чего предназначен ящик под духовкой

Как определить её истинную функцию

Какие вещи категорически нельзя в ней хранить

Многие хозяйки привыкли использовать нижний ящик кухонной плиты для хранения противней, сковородок и форм для выпечки. Однако мало кто знает, что этот отсек может выполнять совершенно другие функции. В некоторых моделях он предназначен для поддержания температуры готовых блюд или даже приготовления пищи. Главред расскажет подробнее.

Как пишет французское издание Doctissimo, назначение нижнего ящика зависит от конструкции духовки. Неправильное использование этого отсека может привести к повреждению кухонной утвари, появлению неприятного запаха или даже пожару.

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Для чего нужен ящик под духовкой

В зависимости от модели кухонной плиты нижний отсек может выполнять 3 различные функции.

Ящик для хранения посуды

Самый распространенный вариант - обычный отсек для кухонной утвари. В нем можно хранить металлические противни, решетки, формы для выпечки и другую посуду, разрешенную производителем.

Однако даже обычный ящик может нагреваться во время работы духовки. Именно поэтому не стоит складывать туда пластиковые изделия, бумагу и легковоспламеняющиеся предметы.

Ящик для подогрева еды

В некоторых современных кухонных плитах нижний ящик предназначен для поддержания температуры готовых блюд.

Это особенно удобно, когда нужно приготовить несколько блюд одновременно или сохранить обед теплым до прихода гостей.

Такие отсеки могут иметь собственный нагревательный элемент, отдельный регулятор температуры или специальную кнопку управления.

В ящике можно поддерживать температуру уже приготовленной пищи, а в некоторых моделях - подогревать тарелки перед подачей. При этом он не предназначен для полноценного приготовления сырых продуктов, если производитель не предусмотрел такую функцию.

Ящик-гриль

Еще один вариант встречается преимущественно в отдельных моделях газовых плит.

Нижний отсек может быть оборудован грилем, предназначенным для подрумянивания блюд, запекания и образования хрустящей корочки.

Обычно такой ящик имеет меньшую высоту и специальный противень или решетку.

Важно помнить, что температура внутри может быть очень высокой, поэтому оставлять еду без присмотра опасно.

Видео о том, практичен ли ящик под духовкой, можно посмотреть здесь:

Как понять, для чего предназначен ящик под духовкой

Определить функцию нижнего отсека можно по нескольким признакам.

Прежде всего обратите внимание на панель управления кухонной плитой. Если на ней есть отдельный регулятор или обозначение функции подогрева, это может свидетельствовать о наличии специального нагревательного отсека.

Узкий ящик с входящим в комплект противнем иногда указывает на функцию гриля.

Если же отсек не имеет отдельных элементов управления, он может быть предназначен для хранения кухонных принадлежностей. Однако только по внешнему виду делать окончательный вывод не стоит.

Самый надежный способ узнать назначение ящика - проверить инструкцию производителя или технические характеристики конкретной модели плиты.

Не следует самостоятельно проверять температуру отсека, прикасаясь к его внутренним поверхностям во время работы духовки.

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Что нельзя хранить в ящике под духовкой

Даже если нижний отсек предназначен исключительно для хранения, во время работы духовки он может нагреваться.

Специалисты рекомендуют не оставлять в нём следующие предметы:

Бытовая химия и аэрозоли. Чистящие средства, растворители и баллончики могут быть легковоспламеняющимися.

Растительные масла. Нагрев может ухудшить их качество, а при высоких температурах создавать пожарную опасность.

Кухонные полотенца и салфетки. Особенно опасны ткани с остатками жира.

Пластиковые контейнеры и пакеты. Под воздействием тепла они могут деформироваться или плавиться.

Деревянные доски. Высокая температура может привести к повреждению древесины, а в отдельных случаях - к её возгоранию.

Бумага и пищевая пленка. Такие материалы не подходят для хранения вблизи нагревательных элементов.

Стеклянные банки и консервы. Перепады температур могут повредить тару, а нагрев герметично закрытых емкостей представляет дополнительную опасность.

Также не следует хранить внутри какие-либо предметы, использование которых в нижнем отсеке прямо не разрешено производителем.

Как правильно ухаживать за ящиком под духовкой

Независимо от назначения нижний отсек требует регулярной очистки.

В нём постепенно скапливаются крошки, пыль и остатки жира. При нагревании такие загрязнения могут вызывать неприятный запах, а жир - повышать риск возгорания.

Перед уборкой необходимо выключить плиту и дождаться полного остывания всех поверхностей.

Для очистки обычно достаточно мягкой салфетки, теплой воды и небольшого количества нейтрального моющего средства.

Уксус, лимонный сок или пищевую соду можно использовать только в том случае, если это разрешено инструкцией, поскольку некоторые покрытия и детали чувствительны к кислотам и абразивам.

После очистки ящик нужно тщательно высушить.

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