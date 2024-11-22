Доллар растет как на дрожжах: каким будет курс валют с 25 ноября

Согласно данным регулятора, гривна по отношению к доллару ослабла.

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Курс валют в Украине / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Каким будет курс доллара 25 ноября

Каким будет курс евро 25 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал официальные курсы валют на 25 ноября 2024 года.

Согласно данным регулятора, гривна по отношению к доллару ослабла на 3 копейки. Таким образом, курс составляет 41,3193 гривны за один доллар, пишет Главред.

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В то же время национальная валюта укрепилась по отношению к евро. Курс снизился на 47 копеек и теперь составляет 42,9927 гривны за один евро.

Актуальные курсы НБУ на 25 ноября:

Доллар США : 41,31 грн;

: 41,31 грн; Евро: 42,99 грн.

Эксперты ожидают, что уже с начала новой недели валютный рынок может продемонстрировать дальнейшие колебания. Прогнозируется, что курс доллара может опуститься ниже отметки в 43 гривны, хотя в целом он остается стабильным.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Для сравнения, на 22 ноября официальный курс доллара составлял 41,286 грн, а евро — 43,4659 грн. Таким образом, изменения курса евро за последние дни стали более заметными.

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. В частности, до конца текущей рабочей недели (15 ноября) он будет находиться в пределах от 40,9 до 41,8 грн.

Банкир Тарас Лесовой заявил, что в Украине ситуация с курсом доллара в ноябре 2024 года будет достаточно спокойной из-за валютных интервенций НБУ. В течение месяца ожидается смещение "коридоров" до 41,2-41,8 грн/доллар и 45,3-47,3 грн/евро на межбанке.

Кроме того, Международный валютный фонд обнародовал новые прогнозы по глобальной экономике. По его оценкам, в 2024 году средний курс гривны к доллару в Украине составит 45,0 грн/доллар, а к 2029 году доллар будет стоить 51,7 грн.

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