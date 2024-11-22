Доллар растет как на дрожжах: каким будет курс валют с 25 ноября

В материале:
- Каким будет курс доллара 25 ноября
- Каким будет курс евро 25 ноября
Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал официальные курсы валют на 25 ноября 2024 года.
Согласно данным регулятора, гривна по отношению к доллару ослабла на 3 копейки. Таким образом, курс составляет 41,3193 гривны за один доллар, пишет Главред.
В то же время национальная валюта укрепилась по отношению к евро. Курс снизился на 47 копеек и теперь составляет 42,9927 гривны за один евро.
Актуальные курсы НБУ на 25 ноября:
- Доллар США: 41,31 грн;
- Евро: 42,99 грн.
Эксперты ожидают, что уже с начала новой недели валютный рынок может продемонстрировать дальнейшие колебания. Прогнозируется, что курс доллара может опуститься ниже отметки в 43 гривны, хотя в целом он остается стабильным.
Для сравнения, на 22 ноября официальный курс доллара составлял 41,286 грн, а евро — 43,4659 грн. Таким образом, изменения курса евро за последние дни стали более заметными.
Курс доллара в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. В частности, до конца текущей рабочей недели (15 ноября) он будет находиться в пределах от 40,9 до 41,8 грн.
Банкир Тарас Лесовой заявил, что в Украине ситуация с курсом доллара в ноябре 2024 года будет достаточно спокойной из-за валютных интервенций НБУ. В течение месяца ожидается смещение "коридоров" до 41,2-41,8 грн/доллар и 45,3-47,3 грн/евро на межбанке.
Кроме того, Международный валютный фонд обнародовал новые прогнозы по глобальной экономике. По его оценкам, в 2024 году средний курс гривны к доллару в Украине составит 45,0 грн/доллар, а к 2029 году доллар будет стоить 51,7 грн.
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