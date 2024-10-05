Цены на продукты и товары в Украине стремительно летят вверх: НБУ раскрыл причины

В сентябре инфляция в стране выросла в годовом исчислении до 8%.

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В Украине поднялись вверх цены / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

В Украине продолжают стремительно расти цены на продукты и другие товары, что приводит к ускорению потребительской инфляции. В августе фактическая потребительская инфляция выросла до 7,5% в годовом измерении, а в сентябре она достигла уже 8%. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

По данным НБУ, рост цен на продукты питания вызвали несколько факторов. Во-первых, цены на сырые продукты выросли из-за уменьшения их предложения в результате засухи. Во-вторых, цены на обработанные продукты также поднялись из-за подорожания сырья, энергоресурсов и увеличения расходов на заработную плату.

В сентябре инфляция еще больше ускорилась, достигнув 8% в годовом измерении. Курс валют также повлиял на повышение стоимости непродовольственных товаров. Однако в Украине снижаются цены на одежду и обувь, вероятно, из-за конкуренции между импортными и отечественными производителями.

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В то же время рост цен на топливо в августе замедлился благодаря запасам и более низким, чем ожидалось, ценам на нефть. Что касается алкоголя, его стоимость снижалась медленно.

Подорожание табачных изделий ослабло, но продолжает расти из-за борьбы с теневым рынком. Также ускорился рост цен на фармацевтические товары, медицинское оборудование и продукцию, что, вероятно, связано с курсом валют.

Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Повышение цен в Украине - последние новости

Напомним, в 2025 году цены на сигареты могут вырасти минимум на 17% из-за перехода к определению ставок акциза в евро, что предусматривает законопроект №12000 о Госбюджете Украины на 2025 год. Акциз в евро начал действовать с 1 октября 2024 года.

Также в Украине цены на яблоки выросли на 23% по сравнению с прошлой неделей из-за сокращения предложения осенних сортов. Сейчас украинские садоводы продают яблоки по цене от 15 до 22 грн за килограмм, что является самой высокой стоимостью за последние семь лет.

Как сообщал Главред, цены на мясо могут несколько вырасти в ближайшее время из-за подорожания зерновых, что влияет на стоимость кормов, отметил экономист Олег Пендзин. Однако стремительный рост цен сдерживается низкой покупательной способностью населения.

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