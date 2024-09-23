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Цены на овощи и фрукты в Украине "взлетели": что подорожало больше всего за неделю

Руслана Заклинская
23 сентября 2024, 16:10
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Среди фруктов незначительно снизились цены только на апельсины, зато стремительно выросла стоимость голубики, рассказали в EastFruit.
Цены на овощи и фрукты в Украине 'взлетели': что подорожало больше всего за неделю
Как изменились цены на овощи и фрукты за неделю / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

За неделю в Украине значительно подорожали определенные овощи и фрукты. Больше всего выросли цены на голубику, груши, брокколи, сладкий и острый перец. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По данным аналитиков, стоимость картофеля поднялась до 14-18 грн/кг с 10-14 грн/кг, а помидоры теперь стоят 30-45 грн/кг, тогда как неделей ранее их продавали за 20-45 грн/кг.

В Украине также подорожал сладкий и острый перец. Сладкий перец теперь продают по цене 45-65 грн/кг, а острый - 60-70 грн/кг. Неделей ранее их стоимость составляла 35-50 грн/кг и 50-55 грн/кг соответственно.

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Среди других овощей цены на брокколи повысились до 70-90 грн/кг (ранее 50-85 грн/кг), а баклажаны реализуют по 30-32 грн/кг (ранее 20-22 грн/кг).

На украинском рынке значительно выросла стоимость таких фруктов:

  • груши подорожали до 25-50 грн/кг с 15-30 грн/кг;
  • нектарины подорожали до 70-75 грн/кг с 50-75 грн/кг.
  • сливы - до 30-40 грн/кг с 15-30 грн/кг
  • голубика подорожала до 200-300 грн/кг с 110-150 грн/кг
  • дыня - до 45-50 грн/кг с 30-40 грн/кг,
  • лимоны подорожали до 60-75 грн/кг с 50-70 грн/кг.

В то же время произошло снижение цен на некоторые овощи. Огурцы подешевели до 35-45 грн/кг, неделей ранее их продавали по цене 45-50 грн/кг.

Стоимость цветной капусты снизилась до 45-50 грн/кг с 50-75 грн/кг, а пекинской - до 35-40 грн/кг с 40-45 грн/кг. Цены на лук также уменьшились до 80-150 грн/кг с 100-180 грн/кг.

Среди фруктов несколько подешевели только апельсины. Неделей ранее их продавали по 55-80 грн/кг, а теперь по 53-75 грн/кг.

Проект EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены в Украине - последние новости по теме

Напомним, в Украине наблюдается снижение цен на тепличные огурцы из-за значительного увеличения предложения и снижения спроса. Однако цены остаются на 150% выше, чем в прошлом году.

Также из-за сокращения предложения на рынке и стабильного спроса растут цены на морковь. Качественную морковь реализовывают по 12-16 грн/кг.

Как сообщал Главред, в Украине существует потребность в повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод, поскольку последний раз они пересматривались в 2021 году.

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