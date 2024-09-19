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В Украине могут вырасти тарифы на воду: в чем причина

Мария Николишин
19 сентября 2024, 19:56
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Тарифы на воду не пересматривали с 2021 года.
В Украине могут вырасти тарифы на воду: в чем причина
Тарифы на воду / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине существует необходимость в увеличении тарифов на водоснабжение и водоотвод. Об этом сообщил президент Ассоциации, заместитель гендиректора "Киевводоканала" по стратегической политике Дмитрий Новицкий в эфире телемарафона.

Он отметил, что тарифы на воду не пересматривали с 2021 года. В 2023 году была предпринята попытка установить новые цены, однако правительство остановило этот процесс.

По его словам, водоканалы находятся на грани выживания, а зарплаты их сотрудников, которые составляют 13 тысяч гривен, крайне низкие.

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"Такая ситуация угрожает в принципе эффективному функционированию предприятий. И это огромная проблема", - сказал Новицкий.

Он также добавил, что в крупных городах тарифы на воду определяются НКРЭКУ, тогда как в меньших населенных пунктах стоимость регулируется местными водоканалами. Это дает им возможность самостоятельно увеличивать цену на воду.

Ситуация с ценами в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине растут цены на морковь. Причиной скачка является то, что корнеплода на рынке стало меньше, а вот спрос не снижается.

Также известно, что цена на лук также будет расти. В частности, стоимость овоща в зависимости от качества будет достигать 20-30 гривен за килограмм.

В то же время, в Министерстве аграрной политики и продовольствия рассказали, что низких цен на овощи в этом году ожидать уже не стоит. Высокая стоимость будет держаться из-за дополнительных расходов на хранение.

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