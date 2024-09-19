В Украине могут вырасти тарифы на воду: в чем причина

В Украине существует необходимость в увеличении тарифов на водоснабжение и водоотвод. Об этом сообщил президент Ассоциации, заместитель гендиректора "Киевводоканала" по стратегической политике Дмитрий Новицкий в эфире телемарафона.
Он отметил, что тарифы на воду не пересматривали с 2021 года. В 2023 году была предпринята попытка установить новые цены, однако правительство остановило этот процесс.
По его словам, водоканалы находятся на грани выживания, а зарплаты их сотрудников, которые составляют 13 тысяч гривен, крайне низкие.
"Такая ситуация угрожает в принципе эффективному функционированию предприятий. И это огромная проблема", - сказал Новицкий.
Он также добавил, что в крупных городах тарифы на воду определяются НКРЭКУ, тогда как в меньших населенных пунктах стоимость регулируется местными водоканалами. Это дает им возможность самостоятельно увеличивать цену на воду.
Ситуация с ценами в Украине - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине растут цены на морковь. Причиной скачка является то, что корнеплода на рынке стало меньше, а вот спрос не снижается.
Также известно, что цена на лук также будет расти. В частности, стоимость овоща в зависимости от качества будет достигать 20-30 гривен за килограмм.
В то же время, в Министерстве аграрной политики и продовольствия рассказали, что низких цен на овощи в этом году ожидать уже не стоит. Высокая стоимость будет держаться из-за дополнительных расходов на хранение.
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