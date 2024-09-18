В Украине 'подскочила' цена на популярный овощ: в чем причина

Цена в среднем в 2,2 раза выше, чем год назад.

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Цена на морковь / коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине растут цены на морковь. Причиной скачка является то, что корнеплода на рынке стало меньше, а вот спрос не снижается. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Отмечается, что фермеры в основных регионах производства отгружают качественную морковь по 12-16 грн/кг ($0,29-0,39/кг), что в среднем на 32% дороже, чем в конце прошлой недели.

По мнению операторов рынка, повышение цен на морковь связано с существенным сокращением предложения моркови в межсезонье. В частности, большинство фермеров уже продали овощ средних сортов, а вот собирать урожай поздних сортов в основном еще не начали.

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Аналитики также добавляют, что цена на качественную морковь в Украине уже в среднем в 2,2 раза выше, чем год назад. При этом производители планируют и в дальнейшем повышать цены, если сохранятся нынешние темпы сбыта.

Цена на морковь в супермаркетах

В АТБ морковь продают по 15,89 гривен за килограмм.

Цена на морковь / фото: скриншот

В Сильпо цена на морковь стартует от 16,50 гривен за килограмм.

цена на морковь / фото: скриншот

В NOVUS цена на морковь составляет 10.90 гривен за килограмм.

Цены на морковь / фото: скриншот

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английский, украинский, русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что украинских фермеров ожидает плохой урожай лука из-за аномальной жары. В связи с этим, стоимость овоща в зависимости от качества будет достигать 20-30 гривен за килограмм.

Стоит заметить, что в Министерстве аграрной политики и продовольствия рассказали, что низких цен на овощи в этом году ожидать уже не стоит.

Кроме того, по словам украинских пекарей, совсем скоро могут начаться перебои с хлебом. Главная причины этого - увеличение стоимости муки.

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