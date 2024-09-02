Цены 'взлетят': Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение акцизов на топливо. С 1 сентября этого года состоится первое повышение. Об этом говорится в законопроекте №11256-2 на сайте парламента и пишет нардеп Ярослав Железняк.
Закон о повышении акцизов вступает в силу с 1 сентября 2024 года. То есть его ввели вчерашним днем.
В сентябре ставки акциза на бензин вырастут с 213,5 евро до 242,6 евро, на дизельное топливо - с 139,5 евро до 177,6 евро, а на автогаз - с 52 до 148 евро. Закон также предусматривает ежегодное увеличение акцизов в течение следующих четырех лет.
"С 1 сентября акциз на бензин вырастет на 1,5 грн, на дизтопливо - менее чем на 2 грн. Это обычные рыночные колебания, которые потребитель вряд ли заметит", - эксперт Сергей Куюн на брифинге в Медиацентре Украина.
По его словам, сжиженный газ подорожает на 5 грн, но останется выгодным для тех, у кого есть ГБО или большие пробеги.
До 1 января 2028 года акцизные ставки будут составлять: 359 евро за 1000 литров бензина, 330 евро за 1000 литров дизельного топлива, и 250 евро за 1000 литров сжиженного газа.
Что такое акциз?
Акциз - одна из разновидностей осуществляемых государством налогов (сборов), не связанных с получением прибыли предпринимателем (товаропроизводителем, торговцем).
Это - самые распространенные государственные косвенные (побочные) налоги (сборы) на определенные продукты массового спроса (предметы роскоши, табак, алкогольные напитки, ценные металлы и прочее), которые взимают с производителей или продавцов товаров. Акциз включается в цену товара, которую платит потребитель товара, а его размер и сумма взимаются в государственный или местный бюджет. Часто применяется к отдельным импортным товарам с целью защиты внутреннего рынка и поддержки отечественного товаропроизводителя, пишет Википедия.
Повышение акцизов на топливо - что известно
Напомним, с 1 сентября 2024 года в Украине повысятся ставки акциза на топливо. Это первый из четырех этапов повышения до 2028 года, чтобы приблизить акцизы к европейским стандартам.
Законопроект, принятый в июле, предусматривает постепенное увеличение акцизов на бензин, дизель и автогаз. По прогнозам НБУ, цены на топливо могут вырасти более чем на 9% до конца года, что поможет уменьшить дефицит бюджета и обеспечить дополнительные 13 млрд гривен поступлений.
Как сообщал Главред, в последующие годы цена на бензин и дизель будет расти не стремительно - в среднем на 1,5 грн за 1 литр в год. Принятие такого законопроекта является постепенное увеличение акцизов на бензин.
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