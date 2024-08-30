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Автогаз по 33, новые субсидии и надбавки к пенсии: что изменится для украинцев с 1 сентября

Анастасия Заремба
30 августа 2024, 17:30
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В сентябре 2024 года в Украине могут вырасти цены на топливо, а ряд украинцев может лишиться выплат.
Деньги, бензин, топливо
В Украине в сентябре может существенно подорожать автогаз / коллаж Главред, фото - УНИАН

В сентябре украинцам предстоит столкнуться с рядом изменений. О том, какие нововведения принесет первый месяц осени – в материале Главреда.

Акциз на топливо повысят – сколько будет стоить бензин и газ

С 1 сентября 2024 года в Ураине вырастут ставки акциза на горючее. Согласно законопроекту о повышении акцизного налога на топливо, принятому в июле, повышение в сентябре станет первым из четырех этапов повышения до 2028 года для приближения акцизов к европейскому уровню в соответствии с требованиями директив 2003/96/ЕС.

Согласно положениям европейских норм, минимальные ставки акцизного налога должны составлять: для бензина – 359 евро за 1000 литров, для дизельного горючего – 330 евро за 1000 литров, а для сжиженного газа – 125 евро за 1 000 килограмм (около 68 евро).

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По прогнозам НБУ, цены на топливо могут увеличиться более чем на 9% до конца года, в связи с чем повышение акцизов поможет снизить дефицит государственного бюджета и обеспечить поступление в бюджет дополнительных 13 млрд гривен.

На АЗС Украины рекордно растут цены на автогаз
Подписание закона о повышении акцизов на топливо может произойти в ближайшие дни - Сергей Куюн / коллаж: Главред, фото: УНИАН

На данный момент закон все еще не подписан президентом. Но, как рассказал "Главреду" директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, ожидается, что подписание произойдет в ближайшие дни.

"Что касается изменения цен, то на бензин и дизтопливо не ожидаем каких-либо изменений из-за существенных поставок и снижения мирового рынка. Более существенное повышение акциза на автогаз приведет к его подорожанию ориентировочно до 33 грн/л. Однако это горючее сохранит свою экономическую эффективность в отношении бензина", - отметил Куюн.

Выплаты для ВПЛ приостановят

С 1 сентября 2024 года прекращает работу проект "Прихисток", благодаря которому украинцам на протяжении двух лет компенсировали расходы на размещение переселенцев в своих домах.

Как сообщили в Донецкой ОВА, компенсация расходов по проекту "Прихисток" владельцам домохозяйств, которые безвозмездно разместили внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)осуществлялась за средства международных доноров, в частности в 2023 году Обществом Красного Креста Украины, в 2024 году — Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, но в новом бюджете средства на проект не предусмотрены.

В то же время, правительством рассматривается возможность продолжения проекта в 2025 году.

Кроме того, с 1 сентября правительство приняло решение о продлении на полгода выплат для внутренне перемещенных лиц ). Фактически, в сентябре выплаты продолжат тем ВПЛ, кому помощь назначена либо автоматически, либо приняли заявку на продолжение выплат.

Кроме этого, глава Министерства реинтеграции Ирина Верещук уточнила, что ВПЛ, дети которых с нового учебного года будут учиться в онлайн-режиме, не будут лишены выплат, если они получают их согласно законодательству.

Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

  • для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн;
  • для других лиц — 2000 грн.

Получать деньги можно 15-го и 28-го числа каждого месяца.

Укрзализныця перемещает сайт бронирования билетов

C 1 сентября прекращает работу сайт бронирования билетов онлайн Укрзалізниці – booking.uz.gov.ua. В связи с тем, что сайт меняет адрес, все онлайн-бронирования и покупки билетов будут производиться через обновленный сайт (booking-new.uz.gov.ua) и мобильное приложение УЗ. При этом пользователей со старого сайта будут направлять на новый ресурс автоматически.

Субсидии в сентябре – кому они будут положены

Кроме того, в сентябре 2024 года украинцы получат жилищную субсидию на неотапливаемый сезон. Для большинства получателей субсидия в сентябре будет назначена автоматически в случае, если не менялись данные об имущественном положении и/или составе домохозяйств.

В то же время, следует обратиться в Пенсионный фонд лично, если:

  • заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;
  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
  • количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
  • домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива
  • заявитель имеет право на выплату, но в отопительный сезон субсидия была назначена в размере 0 грн.
пенсии
В сентябре 75-летним пенсионерам полагается надбавка к основной пенсии / Коллаж: Главред, Фото: Telegraf, Pixabay/sabinevanerp

75-летним полагается прибавка к пенсии

Надбавка к пенсии в сентябре будет касаться граждан, достигших 75 лет и составит 456 гривен. Для получения надбавки, общий размер пенсии не должен превышать 10340,35 грн.

Кроме надбавок для лиц старше 75 лет, украинское законодательство предусматривает и другие доплаты для пенсионеров. В частности, те, кому исполнилось 70 лет, получат дополнительно 300 гривен, а достигшие 80 лет будут иметь ежемесячную надбавку в размере 570 гривен. Все эти выплаты начисляются автоматически без необходимости дополнительного обращения в Пенсионный фонд.

Каким будет курс доллара в сентябре 2024

Как рассказала "Главреду" директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, сентябрь в Украине традиционно отмечается оживлением деловой активности и потребительского спроса, что стимулирует потребность в валюте для импортеров. Из-за отключения электроэнергии следует ожидать несколько повышенного валютного спроса именно по линии энергетических товаров. Также давление на гривну может оказывать и усиление девальвационных ожиданий, ведь украинцы традиционно ожидают от осенних месяцев девальвации, чем создают дополнительный спрос на валюту.

Однако, по мнению эксперта, значительного подорожания доллара в сентябре ждать не следует.

"Ввиду ожидаемого ускорения инфляции в конце лета и начале осени ограниченные курсовые колебания являются важным фактором ценовой стабильности. Следовательно, регулятор, скорее всего, будет продолжать прилагать усилия для ограничения амплитуды колебаний курса. Это не означает полную "недвижимость" курса, но никаких драматических событий на валютном рынке не ожидается. На мой взгляд, наличный курс доллара будет находиться в течение месяца в пределах диапазона 41,4-42,2 грн/$", - отметила Анна Золотько.

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пенсии соцвыплаты Укрзализныця цена газа курс валют курс доллара цена бензина Сергей Куюн ВПЛ
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