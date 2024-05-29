Ждать ли в июне серьезного подорожания бензина в июне: прогноз эксперта

Как напомнил эксперт, Кабмин подал в Раду законопроект, предусматривающий приближение акцизов в Украине к уровню ЕС. И это на ценах на топливо сразу отразится.

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Что будет с ценами на бензин: экспертный прогноз / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

В начале лета в Украине не ожидается и дефицита топлива (бензина в первую очередь) ‒ и соответственно, его удорожания. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии "Главреду" Александр Хмелевский.

"Дефицит топлива в июне не ожидается. За первые четыре месяца 2024 года Украина импортировала 2,3 млн тонн бензина и дизеля (хотя это на 7 % меньше, чем в 2023 году ‒ однако на 9 % больше, чем в 2021 году). […] Снижение поставки нефтепродуктов в Украину в ближайшие месяцы не ожидается. Ходят слухи, что из-за принятия нового закона о мобилизации, водители бензовозов будут бояться выходить в рейсы и это приведет к перебоям в поставках. Тем не менее, основная масса импорта горючего в Украину осуществляется железнодорожным транспортом. Поэтому, даже если импорт горючего автотранспортом сократится, то железная дорога может заместить непоставленные объемы", ‒ сказал он.

Кто такой Александр Хмелевский? Александр Хмелевский - незалежний експерт з питань економіки. видео дня Образование: Киевский Национальный Университет имени Т.Г.Шевченко, специальность - "политическая экономия". Научная степень: кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Но, как напомнил Хмелевский, в мае Кабмин подал в Верховную Раду законопроект №11256, который предусматривает постепенное приближение акцизов в Украине к уровню ЕС. Если парламент его одобрит, то цены наверняка пойдут вверх.

"Если Верховная Рада в ближайшее время примет этот законопроект, то акцизы и соответственно цены на топливо могут вырасти уже с 1 июля. Однако, вполне возможно рассмотрение законопроекта затянется и повышение акцизов произойдет несколько позже. Законопроект предусматривает, что акцизы на бензин вырастут 213,5 евро за тысячу литров до 242,6 евро, а акцизы на дизельное топливо ‒ с 139,5 евро за тысячу литров до 177,6 евро, акцизы на сжиженный газ с 52 евро за тысячу литров до 55,6 евро. Следующее повышение акцизов ожидается с 1 января. Если Верховная Рада одобрит, предложенные Кабмином акцизы, то цены на топливо могут вырасти на 10-15%. Однако, такое повышение будет не раньше июля - августа. Сейчас цены на топливо, которые росли с начала года, стабилизировались", – подытожил эксперт.

Что такое бензин? Бензин - популярный вид топлива, природная (произведенная из нефти) или искусственно полученная смесь углеводородов различного строения, которые кипят чаще всего между 40 °C и 205 °C, сообщает "Википедия".

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Как рассказал основатель группы компании "Прайм" Дмитрий Леушкин, Кабинет министров предлагает повысить акциз на топливо в Украине. Причем рост ставок будет происходить в несколько этапов. Первый должен состояться в июле этого года, последний - в 2028 году. Из-за этого стоимость топлива может вырасти до 75-80 гривен за литр.

По словам Леушкина, правительство выполняет рекомендацию ЕС по приближению законодательства Украины к европейскому в части акцизного налога.

"Эта рекомендация касается прежде всего внутриуукраинских налогов и сборов. Ее можно было бы отсрочить, однако, она оказалась очень своевременной, ведь нужно как-то наполнять бюджет и поэтому правительство долго не колеблясь приняло решение увеличить акциз на топливо", - говорит он.

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