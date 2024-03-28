Будут ли поднимать тарифы на свет в Украине: ответ Минэнерго

Герман Галущенко говорит, что тариф на свет в 2023 году повышали как следствие масштабных атак страны-агрессора РФ на энергетическую структуру страны.

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Будут ли повышать тарифы на свет в Украине: ответ министра Германа Галущенко/ коллаж Главред, фото УНИАН

Министерство энергетики Украины на данный момент не рассматривает вопрос о повышении тарифов на электричество для населения. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что тариф на электричество в 2023 году повышали как следствие масштабных атак страны-агрессора РФ на энергетическую структуру страны.

"Без этого решения мы бы не восстановили нашу энергетику и не прошли бы зиму так, как мы ее прошли, - спокойно, стабильно и без отключений", ‒ заявил Галущенко.

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Однако сейчас, по его словам, говорить о повышении тарифов еще преждевременно.

"Мы еще не понимаем масштабов повреждений (после последней массированной атаки, - Главред), не осуществлена полная оценка ущерба и не понятно, какие деньги нужны на восстановление. Поэтому пока нет никаких проектов или наработок по изменению тарифов", - подытожил Галущенко.

Кто такой Герман Галущенко? Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

Удары по объектам критической инфраструктуры Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 марта, Россия устроила масштабную атаку на энергетическую систему Украины. Из-за ракетных обстрелов введены графики аварийных отключений по областям страны.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что восстановление поврежденных объектов энергосистемы украинцам придется финансировать за собственные средства.

Ситуация с поставками электроэнергии в Харькове остается критической, но есть возможности улучшить ее в течение 8-9 дней. Жителям Одессы, Хмельницкого и Кривого Рога рекомендуется экономить электроэнергию. Об этом сообщил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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