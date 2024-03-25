Из-за обстрелов РФ тариф на свет придется поднять до 3,5 грн - эксперт

Эксперт Олег Попенко добавил, что в связи с последними обстрелами РФ энергообъектов Украины дискуссии о повышении тарифов наверняка многократно ускорятся.

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Тариф на свет в Украине придется повышать / коллаж Главред, фото УНИАН

Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что восстанавливать объекты энергосистемы Украины поврежденные в результате российских обстрелов украинцам, по факту, придется за собственные деньги. Об этом эксперт сказал в эфире проекта Новини.LIVE.

По словам Попенко, в странах Европы обычно восстановление, капитальный ремонт и, наконец, обновление объектов энергетики происходит исключительно за государственные средства, которые привлекаются из налогов. И, соответственно, при наличии проблемных моментов, никто не повышает тарифы для населения в Европу.

В Украине же, говорит Попенко, все происходит иначе, особенно в условиях военного времени.

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"К сожалению, в Украине проблемы модернизации, восстановления, капитальных ремонтов перекладывают на потребителей, поднимая тарифы […]. Из-за обстрелов тарифы на электроэнергию, вероятно, повысятся до 3,5 грн/кВт-ч", — сказал Попенко.

Он добавил, что в связи с последними обстрелами энергообъектов дискуссии о повышении тарифов наверняка многократно ускорятся.

Что такое жилищное-коммунальные услуги? Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".

Коммунальные тарифы

Напомним, в Украине возросли цены на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главреду сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

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