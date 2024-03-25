УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Деньги

Из-за обстрелов РФ тариф на свет придется поднять до 3,5 грн - эксперт

Дмитрий Видоменко
25 марта 2024, 15:14
Эксперт Олег Попенко добавил, что в связи с последними обстрелами РФ энергообъектов Украины дискуссии о повышении тарифов наверняка многократно ускорятся.
Тариф, свет
Тариф на свет в Украине придется повышать / коллаж Главред, фото УНИАН

Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что восстанавливать объекты энергосистемы Украины поврежденные в результате российских обстрелов украинцам, по факту, придется за собственные деньги. Об этом эксперт сказал в эфире проекта Новини.LIVE.

По словам Попенко, в странах Европы обычно восстановление, капитальный ремонт и, наконец, обновление объектов энергетики происходит исключительно за государственные средства, которые привлекаются из налогов. И, соответственно, при наличии проблемных моментов, никто не повышает тарифы для населения в Европу.

В Украине же, говорит Попенко, все происходит иначе, особенно в условиях военного времени.

видео дня

"К сожалению, в Украине проблемы модернизации, восстановления, капитальных ремонтов перекладывают на потребителей, поднимая тарифы […]. Из-за обстрелов тарифы на электроэнергию, вероятно, повысятся до 3,5 грн/кВт-ч", — сказал Попенко.

Он добавил, что в связи с последними обстрелами энергообъектов дискуссии о повышении тарифов наверняка многократно ускорятся.

Что такое жилищное-коммунальные услуги?

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".

Коммунальные тарифы

Напомним, в Украине возросли цены на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главреду сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

Другие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

тарифы на электроэнергию ЖКХ-тарифы война России и Украины
Реклама

Главное за день

Макрон отверг бред Кремля о "причастности" Украины к теракту в Крокус-холле

Макрон отверг бред Кремля о "причастности" Украины к теракту в Крокус-холле

15:31 Мир
От защиты Одессы до боев в окопах: пять сценариев участия Франции в войне с РФ

От защиты Одессы до боев в окопах: пять сценариев участия Франции в войне с РФ

15:12 Мир
"У нас нет больше зала": РФ ракетой полностью разрушила спортшколу в Киеве, где занимались дети гимнастикой

"У нас нет больше зала": РФ ракетой полностью разрушила спортшколу в Киеве, где занимались дети гимнастикой

14:21 Украина
Все главные новости

Популярное

Максим Галкин прокомментировал теракт в Крокусе 102913

Максим Галкин прокомментировал теракт в Крокусе

РФ готовит новый ракетный удар: эксперт дал тревожный прогноз и назвал сроки 7930

РФ готовит новый ракетный удар: эксперт дал тревожный прогноз и назвал сроки

Черноморский флот РФ в ближайшее время уничтожат: военный ВСУ сделал заявление 5133

Черноморский флот РФ в ближайшее время уничтожат: военный ВСУ сделал заявление

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев 4516

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев

Последние новости

15:51

Орхидеи зацветут в два раза быстрее: эксперт рассказала, как ускорить цветение

15:39

Найти собаку среди игрушек за 12 секунд сможет только самый внимательный: сложная загадка

15:31

Макрон отверг бред Кремля о "причастности" Украины к теракту в Крокус-холле

15:28

Было 32 года: alyona alyona потеряла близкого человека

15:14

Из-за обстрелов РФ тариф на свет придется поднять до 3,5 грн - эксперт

РФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на ПечерскеРФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на Печерске
15:12

От защиты Одессы до боев в окопах: пять сценариев участия Франции в войне с РФ

15:10

Скоро вже буде Пасха: как сейчас живет тиктокер Матвей из ЧеркассчиныФотоВидео

14:56

Россия может создать две новые армии: разведка Британии предупредила об угрозах

14:46

Что такое птитим: чем полезен такой продукт и как его готовить

Реклама
14:39

Почему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата

14:21

"У нас нет больше зала": РФ ракетой полностью разрушила спортшколу в Киеве, где занимались дети гимнастикой

14:13

Можно ли пить безалкогольное пиво за рулем в Украине: что нужно знать водителям

13:52

Что можно есть во время поста: список продуктов вас удивит

13:51

Войска РФ продвигаются к окраинам Часового Яра: в ISW оценили угрозу окружения города

13:49

"Бумер" и "Бандитский Петербург": в России умер популярный актер в возрасте 50 лет

13:40

В крупном регионе Украины мужчинам запретили приближаться к границе: что произошло

13:31

Джоли в бешенстве: общая дочь Шайло приняла серьезное решение

13:29

Налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды: в Украине резко изменится погода

13:26

Стало известно, куда были нацелены ракеты России в Киеве: СМИ раскрыли деталиФото

13:24

Для чего нужны пластиковые "стулья" в пицце: мужчина ошеломил ответомВидео

Реклама
13:22

Лунный календарь на апрель 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

13:17

Филипп Киркоров покинул РФ после теракта в "Крокус Сити Холл"

13:14

"Продолжается разбор завалов": Зеленский прокомментировал жестокий удар по Киеву

12:56

Гороскоп Таро на апрель 2024: Ракам - подарок, Львам - радость, Девам - успехВидео

12:44

Онкобольную Кейт Миддлтон увезли в неизвестном направлении: детали

12:37

Что известно о ракете "Оникс" и почему ее называют "неуязвимой"

12:32

"5 пострадавших - 2 в больнице": Кличко озвучил последствия ракетного удара по КиевуВидео

12:18

Пятна исчезнут за считанные секунды: женщина поделилась "волшебной техникой"Видео

12:11

Восстановление дамбы ДнепроГЭС займет годы - в Укргидроэнерго раскрыли масштабы удара

11:58

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев

11:45

ВСУ мощно уничтожают флот РФ в Крыму: в ISW раскрыли эффективность атак

11:34

"Тяжелое время": предательница Ани Лорак поплакалась из-за поведения дочери

11:33

Ракетный удар по Киеву: уничтожены две баллистические ракеты

11:28

Спатифиллум "цветет постоянно": женщина сказала, что она добавляет в воду для растения

11:08

Полковник-эксперт пояснил, ждать ли от Путина новой мобилизации после выборов

11:05

Стало известно, почему Кейт Миддлтон не сообщила новость о болезни принцу Гарри и Меган

10:47

Китайский гороскоп на завтра 26 марта: Тиграм - конфликты, Драконам - богатство

10:41

Враг притих и готовится к большому наступлению: боец ВСУ назвал опасные направления

10:34

Финансовый гороскоп на апрель: Тельцам - блестящие сделки, Львам - неудобства

10:22

ЖКХ-тарифы будут расти во время войны: в Сети появились детали меморандума с МВФ

Реклама
10:13

Чем обработать лопату, чтобы не прилипала земля: забудете о грязном инструменте

09:57

ВСУ могли поразить разведывательный корабль оккупантов "Иван Хурс" - ВМС

09:48

В одиночестве: внук Ротару показал, как живет после бегства из Украины

09:43

Евгений Кошевой рассекретил, кем хочет стать его 16-летняя дочь:

09:35

Кадыров нашел в России признаки фашизма и пригрозил россиянам - ISW

09:14

Пробоина и крен: в ГУР рассказали подробности удара по российскому кораблю "Ямал"

09:00

Что задумал Путин по Украине и дойдут ли ополченцы до Курска и Белгорода: интервью с СелезневымЭксклюзив

08:57

Когда слабый побеждает сильного?мнение

08:53

Гороскоп на завтра 26 марта: Львам - проблемы на работе, Девам - релакс

08:51

В Нацбанке поменяют правила переводов наличности: что станет иначе

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять