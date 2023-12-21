У кого есть законное право платить только половину коммуналки: ответ экспертов

В Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших защитников Украины.

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Есть категория граждан Украины, которые могут получить практически на все коммунальные услуги / коллаж фото УНИАН

В Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины.

Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Льготу вышеуказанные вдовы могут получить практически на все коммунальные услуги.

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К примеру, меньше на 50% можно платить:

за управление многоквартирным домом;

газ и доставку газа;

электроэнергию и отопление;

горячую и холодную воду;

вывоз мусора;

закупку твердого топлива, а также взносы за услуги ОСМД.

"При расчетах платы за отопление и пользование жильем площадь, на которую предоставляется скидка, составляет 21 квадратных метров на каждую личность, которая постоянно проживает в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку оплаты, и дополнительно 10,5 квадратных метра на семью", – заявили в Пенсионном фонде.

Если же вдова нетрудоспособна и ее семья состоит только из нетрудоспособных лиц, то пятидесятипроцентная скидка за пользование газом для отопления жилья предоставляется на двойной размер нормативной отопительной площади (42 квадратных метров на каждое лицо, имеющее право на скидку оплаты и 21 квадратный метр на семью).

Как говорят чиновники, льгота предоставляется без учета среднемесячного дохода. Льгота по плате за жилье, коммунальные услуги и топливо предоставляется независимо от вида жилья или формы собственности на него.

Коммунальные услуги в Украине

Напомним, вопрос повышения тарифов на самые важные коммунальные услуги в Украине в нынешнем году уже не рассматривается. А очередной рост тарифа на свет может произойти не раньше 2024 года. Но, как свидетельствуют прогнозы, которые озвучили в Национальном банке Украины (НБУ) и Кабинете министров, тарифы на газ, тепло и горячую воду, скорее всего, останутся на нынешнем уровне как минимум до 2025 года.

Также, в течение этого отопительного сезона цены на газ в Украине не изменятся. Однако в будущем повышение цен на газ неизбежно произойдет. По словам главы НАК, для индустрии, ее развития и стабильности важно, чтобы реформа рынка энергии состоялась как можно раньше. Однако, учитывая ситуацию с войной и другие процессы, "Нафтогаз" должен в первую очередь обеспечить защиту потребителей.

Помимо прочего, в некоторых многоквартирных домах в Украине установлен один домовой счетчик на газ. Однако из-за разницы количества прописанных и тех, кто на самом деле живет в квартире, иногда приходится переплачивать. В "Нафтогазе" рассказали, что делать в таком случае.

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