Улетят ли "в космос" тарифы на коммуналку: в Нацбанке и Кабмине озвучили прогнозы

Вопрос повышения тарифов на самые важные коммунальные услуги в Украине, скорее всего, будет подниматься уже в 2025 году.

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Согласно расчетам НБУ, мораторий на повышение стоимости газа, отопления и горячей воды для украинцев будет действовать до 2025 года./ коллаж Главред, фото УНИАН

Вопрос повышения тарифов на самые важные коммунальные услуги в Украине в нынешнем году уже не рассматривается. А очередной рост тарифа на свет может произойти не раньше 2024 года. Но, как свидетельствуют прогнозы, которые озвучили в Национальном банке Украины (НБУ) и Кабинете министров, тарифы на газ, тепло и горячую воду, скорее всего, останутся на нынешнем уровне как минимум до 2025 года.

Согласно расчетам Нацбанка, мораторий на повышение стоимости газа, отопления и горячей воды для населения останется в силе до 2025 года.

Сейчас украинцы платят за газ по ценам от 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Для подавляющего большинства бытовых потребителей, которые являются клиентами "Нафтогаза" (98%), тариф составляет 7,96 грн за кубометр. Такие цены пока что установлены до 1 мая 2024 года включительно. Однако, если мораторий останется в силе, то тарифы не будут пересматриваться еще год.

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При этом в Нацбанке рассчитывают, что даже после отмены моратория Кабмин учтет социальную значимость тарифов. Их все равно рано или поздно придется повышать до рыночного и экономически обоснованного уровня, однако делать это нужно поэтапно, считают в НБУ. Также, говорят чиновники, следует позаботиться о максимальном расширении программы субсидий, которая помогает оплачивать коммуналку наиболее уязвимым категориям украинцев.

Повышение коммунальных тарифов

Напомним, что Денис Шмыгаль объяснил, что будет с тарифами в Украине. Премьер-министр сообщил, что с января этого года наблюдается прирост в доходах местных бюджетов, поэтому повышения тарифов для населения не произойдет.

Украинцам озвучили тариф на свет в октябре. В октябре украинцы будут платить за электричество по тому же тарифу, что и в сентябре, сказал глава Минэнерго. Тариф составляет 2,64 грн за киловатт/час.

Как изменились коммунальные тарифы и сколько теперь заплатят украинцы. В Украине с августа 2022 года и по август 2023 года зафиксирован рост стоимости услуг ЖКХ на 14,2%. Сильнее всего подорожало электричество.

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