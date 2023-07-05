Украинцам подготовили сюрприз: каким будет тариф на воду до конца войны

Шмыгаль подчеркнул, что в будущем в вопросах тарифов власти будут действовать совместно и будут коммуницировать по любым решениям с населением.

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Тарифы на воду в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay, УНИАН

До конца войны не нужно возлагать на людей бремя повышения тарифов. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В эфире телемарафона Шмыгаль заявил, что у местных бюджетов есть ресурсы, чтобы поддержать коммунальные предприятия и не повышать тарифы.

"Так как и другие, тарифы на тепло, на горячую воду, я уверен, до конца войны, военных действий в Украине, не нужно возлагать на людей дополнительное бремя", — сказал Шмыгаль.

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По словам премьера, в местных бюджетах на остатках на сегодняшний день более 150 млрд грн, что позволяет им поддержать свои коммунальные предприятия, в том числе водоканалы.

Шмыгаль подчеркнул, что "это тот компромисс, который местные бюджеты могли взять на себя и не возлагать на жителей своих общин".

Глава правительства также подчеркнул, что в будущем в вопросах тарифов власти будут действовать совместно и будут коммуницировать по любым решениям с населением.

Повышение тарифов на воду - что известно

Напомним, согласно решению регулятора, тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля должны были вырасти в среднем на 32%.

Однако Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение "позорным и непрофессиональным". После этого премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение министру энергетики Герману Галущенко провести дополнительные консультации с НКРЭКУ.

3 июля НКРЭКУ отменила решение от 29 июня 2023 года о корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

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