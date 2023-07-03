В Украине отменили повышение тарифов на воду

Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам отменила свои решения о повышении тарифов.

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Тарифы на воду не будут повышать / коллаж: Главред, фото: УНИАН, рixabay.com

НКРЭКУ отменила решение на подорожание тарифов по централизованному водоснабжению и водоотведению.

Во время предыдущего заседания Национальная комиссия приняла решение о повышении тарифов на услуги 34 водоканалов. С 1 июля 2023 года тарифы на водоснабжение должны были вырасти в среднем на 32%. Однако сегодня, 3 июля, решение отменили, сообщили на сайте НКРЭКУ.

"Верховный Главнокомандующий в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение, что является самодостаточным основанием для отмены принятого Регулятором решения. Кроме этого, премьер-министр Украины отметил необходимость проведения консультаций по такому решению. В связи с этим предлагаю отменить постановления от 29 июня 2023 года в соответствии с перечнем, который обнародован в проекте решения", - отметил председатель НКРЭКУ К. Ущаповский.

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