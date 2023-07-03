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В Украине отменили повышение тарифов на воду

Юлия Куришко
3 июля 2023, 12:39 обновлено 3 июля, 13:03
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Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам отменила свои решения о повышении тарифов.
В Украине отменили повышение тарифов на воду
Тарифы на воду не будут повышать / коллаж: Главред, фото: УНИАН, рixabay.com

НКРЭКУ отменила решение на подорожание тарифов по централизованному водоснабжению и водоотведению.

Во время предыдущего заседания Национальная комиссия приняла решение о повышении тарифов на услуги 34 водоканалов. С 1 июля 2023 года тарифы на водоснабжение должны были вырасти в среднем на 32%. Однако сегодня, 3 июля, решение отменили, сообщили на сайте НКРЭКУ.

"Верховный Главнокомандующий в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение, что является самодостаточным основанием для отмены принятого Регулятором решения. Кроме этого, премьер-министр Украины отметил необходимость проведения консультаций по такому решению. В связи с этим предлагаю отменить постановления от 29 июня 2023 года в соответствии с перечнем, который обнародован в проекте решения", - отметил председатель НКРЭКУ К. Ущаповский.

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Напомним, что украинцы могут платить за свет вдвое меньше. Украинцы могут в два раза сократить суммы в платежках за электроэнергию - для этого необходимо установить двухзонный счетчик.

Кто из украинцев имеет право получить скидку на газ.Клиенты государственной компании "Нафтогаз Украины" имеют возможность получить скидку на "голубое топливо" в размере 1%.

Украинцам повысят тарифы на электричество и пересчитают субсидии. Из-за повышения тарифов на электричество в Украине внесли изменение на процесс оформления субсидий. Теперь можно офромить выплаты в один клик и нужно минимум документов.

В Минэнерго объяснили, почему украинцам собираются поднять тарифы на свет. В Минэнерго анонсировали повышение тарифов на свет из-за нехватки денег для восстановления энергосистемы и ее подготовки к зиме 2023/24.

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