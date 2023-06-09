Скидка на газ: какая и кто из украинцев имеет право ее получить

Украинцы, которые являются клиентами компании Нафтогаз Украины, имеют возможность получить скидку на голубое топливо. Об этом рассказали на сайте госкомпании.
Потребители, которые успеют оплатить счет в личном кабинете либо через чат с операторов до 15 числа текущего месяца, получат скидку в размере 1% при оплате за следующий месяц.
Кроме того, скидку на газ можно получить:
- за газ нужно платить регулярно, чтобы не было задолженности;
- оплату нужно осуществлять в размере 100% стоимости газа до 15 числа каждого месяца, который следуют за расчетным месяцем;
- если потребитель не выполнил указанные условия по сроку, то он теряет право на указанную скидку в следующем месяце;
- в дальнейшем такое право может восстановиться, если соблюдать вышеупомянутые условия.
Повышение тарифов на электричество и на газ
Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.
По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.
До того власты Украины задекларировали планы повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)
"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.
Вам может быть интересно: