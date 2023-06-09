Скидка на газ: какая и кто из украинцев имеет право ее получить

Клиенты государственной компании "Нафтогаз Украины" имеют возможность получить скидку на "голубое топливо" в размере 1%.

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Скидку на газ можно получить при соблюдении ряда условий / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинцы, которые являются клиентами компании Нафтогаз Украины, имеют возможность получить скидку на голубое топливо. Об этом рассказали на сайте госкомпании.

Потребители, которые успеют оплатить счет в личном кабинете либо через чат с операторов до 15 числа текущего месяца, получат скидку в размере 1% при оплате за следующий месяц.

Кроме того, скидку на газ можно получить:

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за газ нужно платить регулярно, чтобы не было задолженности;

оплату нужно осуществлять в размере 100% стоимости газа до 15 числа каждого месяца, который следуют за расчетным месяцем;

если потребитель не выполнил указанные условия по сроку, то он теряет право на указанную скидку в следующем месяце;

в дальнейшем такое право может восстановиться, если соблюдать вышеупомянутые условия.

Повышение тарифов на электричество и на газ

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

До того власты Украины задекларировали планы повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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