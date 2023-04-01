Власти Украины пообещали МВФ поднять тарифы на газ и свет для населения

Власти Украины пообещали МВФ повысить тарифы на газ и электроэнергию. По всей вероятности, такое случится уже после украино-российской войны.

газ тарифы платежки / brecorder.com, debaty.sumy.ua

Власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию в своем меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - говорится в документе.

Как сообщают чиновники, после окончания украино-российской войны для увеличения тарифов, в частности, потребуется восстановление и усиление конкуренции на оптовом и розничном рынках газа.

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"Кроме того, обеспечение устойчивости системы и снижение квазифискальных обязательств потребует постепенного увеличения газа и тарифы на электроэнергию для возмещения затрат при выделении адекватных и целевых ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств", ‒ заявили власти Украины.

Как говорится в меморандуме, непосредственным приоритетом должно быть сдерживание неблагоприятного воздействия войны на сектор. Это и подразумевает обеспечение того, что достаточные ресурсы могут быть направлены на ключевые крупные предприятия государственной формы собственности.

"В краткосрочной перспективе меню вариантов включает повышение тарифов, обеспечение внешнего финансирования или прозрачную и исключительную прямую поддержку бюджета",- говорится в документе.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и руководитель правительства НБУ Андрей Пышный.

Цены на газ в Украине

Ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон.

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