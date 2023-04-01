УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Власти Украины пообещали МВФ поднять тарифы на газ и свет для населения

1 апреля 2023, 19:38
Власти Украины пообещали МВФ повысить тарифы на газ и электроэнергию. По всей вероятности, такое случится уже после украино-российской войны.
газ тарифы платежки
газ тарифы платежки / brecorder.com, debaty.sumy.ua

Власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию в своем меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - говорится в документе.

Как сообщают чиновники, после окончания украино-российской войны для увеличения тарифов, в частности, потребуется восстановление и усиление конкуренции на оптовом и розничном рынках газа.

видео дня

"Кроме того, обеспечение устойчивости системы и снижение квазифискальных обязательств потребует постепенного увеличения газа и тарифы на электроэнергию для возмещения затрат при выделении адекватных и целевых ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств", ‒ заявили власти Украины.

Как говорится в меморандуме, непосредственным приоритетом должно быть сдерживание неблагоприятного воздействия войны на сектор. Это и подразумевает обеспечение того, что достаточные ресурсы могут быть направлены на ключевые крупные предприятия государственной формы собственности.

"В краткосрочной перспективе меню вариантов включает повышение тарифов, обеспечение внешнего финансирования или прозрачную и исключительную прямую поддержку бюджета",- говорится в документе.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и руководитель правительства НБУ Андрей Пышный.

Цены на газ в Украине

Ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон.

Вас могут заинтересовать такие новости:

газ МВФ цена газа тарифы на газ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:49

В России еще один певец стал иноагентом

20:45

Мера пресечения избрана: митрополита Павла отправили под домашний арестВидео

20:13

Полякова призналась, что "заказала" Ани ЛоракВидео

19:38

Власти Украины пообещали МВФ поднять тарифы на газ и свет для населенияВидео

19:20

Вова Путин, ты сам спустил свою жизнь в канализациюмнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:56

В боях за Украину погиб еще один молодой украинский актер

18:51

"Это ужасно. Такая судьба": звезда "Крепостной" призналась, как живет в разлуке с мужем-бойцом ВСУВидео

18:43

Как убрать запах готовки в квартире: 3 способа моментальной борьбы с ароматом еды

18:43

"Опух и едва выталкивал звуки изо рта": Путин готовится к смерти Кадырова - российский оппозиционер

Реклама
18:28

Воевал с 2014 года: в тяжелых боях под Бахмутом погиб белорусский доброволец "Моджахед"Видео

18:05

"Вагнеровец"-зэк вернулся с войны в Украине и убил пенсионерку – СМИ

17:33

"Ребенок - это новая история": Каменских откровенно заговорила о материнстве

17:06

"Точечные удары будут еще не один раз": майор ВСУ рассказал о дальнейших ракетных атаках россиянВидео

16:45

Пускал воздух: Басков рассказал, как опозорился во время концерта с Монсеррат КабальеВидео

16:45

Избирали меру пресечения: пропутинскому митрополиту Павлу в суде резко стало плохоВидео

16:16

Из-за тяжелой болезни умер известный украинский актер

15:46

Гороскоп Таро на неделю 3-9 апреля: Козерогам – горе, Девам - праздникВидео

15:30

"Ежедневный ритуал сейчас": Каменских показала фото из больницыВидео

15:29

"Флаги российские везде, люди рады": СБУ опубликовала телефонные разговоры "Паши-Мерседеса"Видео

15:05

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают заварку на помойку: 4 необычных способа ее использования

Реклама
15:01

Собачий холод и дождь в придачу: первая неделя апреля погодой не порадуетВидео

14:48

"У него были золотые руки": в боях на Донбассе погиб Владимир Березюк из Хмельницкой области

14:44

Украина за деньги ЕС и США получит 100 новых БТР Rosomak - польский премьерВидео

14:10

1600-летний меч для защиты от злых духов: археологи обнаружили невероятный артефакт

14:06

Повышение тарифа на воду в апреле: сколько придется платить украинцамВидео

13:29

Как в Париже: стоимость лука в Украине достигла нездравой отметки, что будет дальшеВидео

13:10

У части украинцев появилась возможность через Сеть увеличить пенсию: как это сделатьВидео

12:49

Не только красивы, но и полезны для здоровья: в чем сила цветов одуванчика

12:39

Официально: СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу по двум статьям Уголовного кодексаФото

12:26

Девушка сделала предложение бойцу под капельницей: в реанимации Днепра состоялась свадьбаВидео

12:02

Эксперт спрогнозировал, что может Китай во время войны требовать от УкраиныВидео

11:49

Гороскоп на завтра 2 апреля 2023: Рыбам – неожиданные гости, Близнецам – хорошая новостьВидео

11:46

План оккупации Донбасса провалился: британская разведка рассказала, как облажался ГерасимовВидео

11:34

Враг не может захватить Бахмут и пытается окружить Авдеевку - МинобороныВидео

11:08

"Ей далеко до интеллекта Галкина": Вайкуле ярко заткнула СкабеевуВидео

11:00

В боях за Бахмут погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш

10:19

Выполняли целых 3 функции: почему раньше ставни были на каждом окне

10:12

Почему 1 апреля категорически нельзя угощать хлебом: приметы и что нельзя делатьВидео

10:08

Ноги похожи на спички, теряет вес: Путин находится под действием сильных наркотиков - СоловейВидео

10:00

СБУ вручила подозрение митрополиту Павлу Лебедю и обыскивает Лавру - СМИВидео

Реклама
10:00

В сладостях "Рошен" румынские таможенники нашли контрабанду сигарет с фабрики Григория Козловского

09:46

Гороскоп на сегодня 1 апреля 2023: Козерогам – разрыв отношений, Рыбам – неприятное занятиеВидео

09:35

США готовят новый пакет военной помощи на $2,6 млрд для Украины: что в него войдет

09:31

"Киев повысил ставку": встреча Си Цзиньпина и Зеленского произойдет скоро, у Пекина дедлайн - экспертВидео

09:16

Роман Цимбалюк. Лукашенко обратился к Зеленскому с просьбой от ПутинаВидеоблоги

08:50

ВСУ возобновили позиции вокруг Бахмута - ISW

08:27

"Война закончится внезапно": астролог указал самые успешные даты для контрнаступления ВСУВидео

08:18

США не будут предоставлять Украине ATACMS, но рассматривают другие варианты - американский генерал

08:15

Вирус Путина поразил Си Цзиньпина, Китай готовится убиться о стенумнение

07:44

Победа Украины в войне против России в 2023 году маловероятна - генерал МиллиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять