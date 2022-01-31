Тарифы на газ, дорогие пакеты и въезд в ЕС по-новому: что меняется в феврале

Украинцы узнали новый тариф на февраль / Факти - ICTV

В Украине в феврале 2022 года планируются несколько важных нововведений, которые касаются большинства граждан.

Среди них – изменение тарифов на газ, новый этап ограничений на оборот пластиковых пакетов и обновленные правила для туристов.

Новые тарифы на газ в феврале: украинцы узнали максимальные цены

Появилась информация о новых тарифах на газ для населения. Новые цены обнародовал ряд газоснабжающих компаний.

Отметим, что месячные тарифы на газ на февраль изменились сразу у нескольких поставщиков газа, которые подают голубое топливо для бытовых потребителей.

При этом у некоторых газоснабжающих компаний после роста тарифы почти достигли максимальных значений за кубометр газа.

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Отметим, что одной из самых высоких цена оказалась у компании ТАС Энергия страны. Поставщик предлагает газ по 43,46 гривен (заявленный срок действия — февраль-март).

Компания Svitlogas в феврале предлагает населению природный газ по цене 37,99 гривен за кубометр "голубого топлива".

Минимальная стоимость пакетов в украинских супермаркетах с 1 февраля

В украинских торговых точках с 1 февраля изменится цена на пластиковые пакеты. Об этом говорится в соответствующем постановлении украинского правительства.

Согласно документу, минимальные цены на плотные пластиковые пакеты (со стенками толщиной более 50 микрометров) составят:

за пакеты без ручек и боковых складок — 2,00 гривны;

за пакеты без ручек, но с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок — 2,50 гривны;за пакеты с ручками и боковыми складками — 3,00 гривны.

С 10 марта в Украине будет полностью запрещено распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров), а также оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

После этой даты такие виды пакетов будет запрещено не только продавать, но и распространять ‒ даже за отдельную плату.

Украинским правоохранителям повышают зарплату

С 1 февраля правоохранителям в Украине повысят зарплаты. В Нацполиции отмечают, что повышение заработной платы всем категориям полицейских началось еще в январе, когда повысили зарплаты 14 категориям полицейских, и процесс будет завершен в феврале.

С 1 февраля повышение заработной платы будет касаться каждого работника полиции. На дополнительные выплаты полицейским предусмотрено 2,8 млрд грн.

Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий:

полицейских;

спасателей;

пограничников;

нацгвардейцев;

работников миграционной службы.

В ЕС меняют правила для въезда украинцев

С 1 февраля вступают в силу обновленные правила для въезда в Европейский Союз. Они касаются, в том числе, граждан Украины.

Что потребуют для въезда в ЕС:

сертификат о вакцинации одной из вакцин, одобренной в ЕС (при условии что с момента последней дозы прошло не менее 14 и не более 270 дней, а также наличие бустерной дозы прививки);

отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не позднее 72 часов до момента пересечения границы, или отрицательный результат экспресс-антиген-теста не позднее 24 часов;

документ, подтверждающий выздоровление, при условии что первый положительный результат теста был получен не ранее 180 дней.

Украинцам не нужен цифровой COVID-сертификат, поскольку международный сертификат в приложении Дія признан странами Европейского Союза.

В то же время каждая страна ЕС может вводить дополнительные правила и ограничения для путешествующих.

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