Новые тарифы на газ в феврале: украинцы узнали максимальные цены

Украинцы узнали тарифы на газз / УНИАН

Появилась информация о новых тарифах на газ для населения. Новые цены обнародовал ряд газоснабжающих компаний.

Отметим, что месячные тарифы на газ на февраль изменились сразу у нескольких поставщиков газа, которые подают голубое топливо для бытовых потребителей.

При этом у некоторых газоснабжающих компаний после роста тарифы почти достигли максимальных значений за кубометр газа.

Отметим, что одной из самых высоких цена оказалась у компании ТАС Энергия страны. Поставщик предлагает газ по 43,46 гривен (заявленный срок действия — февраль-март).

Компания Svitlogas в феврале предлагает населению природный газ по цене 37,99 гривен за кубометр "голубого топлива".

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Обратим внимание, что некоторые поставщики делают более выгодные предложения. В частности, Галнафтогаз сохранил месячный тариф на февраль на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Ранее сообщалось о том, что газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

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