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Новый тариф Нафтогаза: ППН в октябре-ноябре изменит цены для потребителей

26 октября 2021, 11:17
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Кабмин обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" уравнять цены ППН с текущими ценами НАК.

Газ
Нафтогаз изменит тарифы / УНИАН

В октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Об этом идет речь в постановлении Кабинета министров №1102 от 25 октября 2021 года, текст которого обнародован на официальном Правительственном портале.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

Новый тариф Нафтогаза на октябрь и ноябрь

В октябре-ноябре 2021 года Нафтогаз будет поставлять природный газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн/куб. м, бюджетным учреждениям – до 16,8 грн/куб. м (с НДС и без доставки).

Отметим, что обнародованная ранее Нафтогазом цена газа для клиентов ППН в октябре составляла 16,56 грн/куб. м (с НДС и без доставки), что на 38% выше сентябрьской цены (12 грн/куб. м).

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Поставки газа ПНН: что меняется

Обратим внимание, что КМУ изменил формулу, по которой ППН поставляет природный газ. Ранее прописанная в постановлении №809 формула ограничена периодом до 30 сентября 2021 года, а новая действует с 1 октября этого года.

Правительство Украины также внесло в "карантинное" постановление требование к Оператору ГТС Украины при участии операторов газораспределительных систем (ГРС) автоматически включить в портфель ППН потребленные с 1 октября 2021 года объемы природного газа бюджетниками (включая коммунальные и госмедучреждения), поставка которым не осуществлялась никакими поставщиками.

Кроме того, операторам ГРС поручено внести в информационную платформу ОГТСУ данные о всех защищенных потребителях: население, бюджетники, коммунальные и госмедучреждения, а также производители тепла для вышеуказанных потребителей.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине газоснабжающие компании опубликовали новые месячные тарифы, которые начнут действовать с октября 2021 года.

Месячные тарифы на октябрь выросли у ряда поставщиков. Обратим внимание, что отдельные газоснабжающие компании подняли тариф выше 30 гривен за кубометр газа.

viber
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