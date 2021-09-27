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В Украине резко подскочили месячные тарифы на газ: кому придется раскошелиться

27 сентября 2021, 11:50
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Месячные тарифы на октябрь выросли сразу у нескольких поставщиков.

газ
В Украине изменились тарифы на газ для населения / Фото pixabay.com

В Украине газоснабжающие компании опубликовали новые месячные тарифы, которые начнут действовать с октября 2021 года.

Месячные тарифы на октябрь выросли у ряда поставщиков. Обратим внимание, что отдельные газоснабжающие компании подняли тариф выше 30 гривен за кубометр газа.

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В частности, оператор ТАС Энергия страны поднял тариф с 20,96 гривен (в сентябре) за кубометр сразу до 31,06 гривен (период действия - октябрь-ноябрь).

Поставщик Киевгазэнерджи также повысил тариф с 19,8 гривен (в сентябре) до 30,50гривен за кубометр.

Оператор Аскания Энерджи предлагает кубометр газа по цене 19,95 гривен.

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Компания Галнафтогаз сохранил месячный тариф на октябрь на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Месячный тариф компании YASNO в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр.

Волиньелектрозбут — 12,98 гривен за кубометр.

Одессагаз-Постачання — 13 гривен за кубометр.

Отметим, что тарифы опубликованы без учета стоимости доставки.

Добавим, что компания Нафтогаз является ПОН для 600 тысяч бытовых потребителей. Они попали на обслуживание к Нафтогазу после того, как их компании, у которых они покупали газ, прекратили продажу голубого топлива.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ.

Кроме того, отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.

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