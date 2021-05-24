В Украине объявили о подорожании электроэнергии: кто будет платить больше всех / tomsk.ru

Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев. Поднять стоимость киловатта для бытового потребителя обещают уже с 1 июля 2021.

На сегодня в Украине действует тариф 1,68 гривны за киловатт-час – но его действие продлится лишь до конца июня, пояснили в Сніданку з 1+1.

В Минэнерго уже предупредили, что тарифна электроэнергиюдля каждого региона будет разным.

Из-за разницы в тарифах на распределение самые низкие цены на электроэнергию для населения обещают жителям Киевской области, а самые высокие – в Луганском регионе. Скажем, в Киевской и Днепропетровской областях тариф будет колебаться от 2,60 грн до 2,96 грн за киловатт.

А вот в Ивано-Франковской и Луганской областях — от 3,70 грн до 4 грн за киловатт.

Тарифы в Украине: