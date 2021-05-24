В Украине объявили о подорожании электроэнергии: кто будет платить больше всех

Поднять стоимость киловатта для бытового потребителя обещают уже с 1 июля 2021.
Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев. Поднять стоимость киловатта для бытового потребителя обещают уже с 1 июля 2021.
На сегодня в Украине действует тариф 1,68 гривны за киловатт-час – но его действие продлится лишь до конца июня, пояснили в Сніданку з 1+1.
В Минэнерго уже предупредили, что тарифна электроэнергиюдля каждого региона будет разным.
Из-за разницы в тарифах на распределение самые низкие цены на электроэнергию для населения обещают жителям Киевской области, а самые высокие – в Луганском регионе. Скажем, в Киевской и Днепропетровской областях тариф будет колебаться от 2,60 грн до 2,96 грн за киловатт.
А вот в Ивано-Франковской и Луганской областях — от 3,70 грн до 4 грн за киловатт.
Тарифы в Украине:
- В Украине до 30 июня продлили действие тарифа на электроэнергию для населения в размере 1,68 гривен за киловатт.
- В Минэнергетики объяснили, почему нужно срочно вдвое повышать тарифы на свет.
- В Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.
Автор: Диана Беловодская