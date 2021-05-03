В Украине назвали фиксированный тариф на электроэнергию для населения

Кабмин установил цену на электроэнергию для бытовых потребителей по 30 июня.
В Украине решением Кабинета министров продлили действие тарифа на электроэнергию для населения в размере 1,68 гривен за киловатт.
Действие тарифа продлено до 30 июня, говорится в правительственном постановлении № 439, размещенном на Правительственном портале.
В документе зафиксировано, что цена на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине в размере 1,68 грн за кВт-ч будет действовать с 1 мая по 30 июня 2021 года.
Кабинет министров также поручил государственным компаниям НАЭК Энергоатом и Укргидроэнерго до 15 мая заключить с поставщиками универсальных услуг договоры о предоставлении услуг по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей.
Обратим внимание, что в случае, если бы не был продлен срок действия фиксированной цены, тарифы на электроэнергию для населения с 1 мая стали бы рыночными, а следовательно выросли в 2-3 раза.
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Тарифы на электроэнергию в Украине:
- Кабинет министров Украины 28 декабря 2020 года принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения. С 1 января 2021 года стоимость первых 100 киловатт-часов для украинцев составит 1,68 грн/кВт-час. Действовать новый тариф будет до 31 марта.
- Как заявил замминистра социальной политики Виталий Музыченко, в связи с изменением тарифов украинцы вынуждены будут платить в среднем на 80-100 гривен больше за первые 100 кВТ-ч электроэнергии.
- В Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.
- Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила постановление о повышении тарифа госкомпании Укрэнерго на передачу электроэнергии.