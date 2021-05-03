В Украине назвали фиксированный тариф на электроэнергию для населения

Установлен тариф на электроэнергию для населения / УНИАН

В Украине решением Кабинета министров продлили действие тарифа на электроэнергию для населения в размере 1,68 гривен за киловатт.

Действие тарифа продлено до 30 июня, говорится в правительственном постановлении № 439, размещенном на Правительственном портале.

В документе зафиксировано, что цена на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине в размере 1,68 грн за кВт-ч будет действовать с 1 мая по 30 июня 2021 года.

Кабинет министров также поручил государственным компаниям НАЭК Энергоатом и Укргидроэнерго до 15 мая заключить с поставщиками универсальных услуг договоры о предоставлении услуг по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей.

Обратим внимание, что в случае, если бы не был продлен срок действия фиксированной цены, тарифы на электроэнергию для населения с 1 мая стали бы рыночными, а следовательно выросли в 2-3 раза.

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Тарифы на электроэнергию в Украине: