В Украине подскочит тариф на передачу электроэнергии

В Украине растет тариф на передачу электроэнергии / УНИАН

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила постановление о повышении тарифа госкомпании Укрэнерго на передачу электроэнергии.

С апреля 2021 года тариф возрастет до 316,08 грн за МВт-ч с действующих 293,93 грн за МВт-ч (7,5%), говорится в постановлении, предварительно одобренном на заседании НКРЭКУ.

Глава нацкомиссии Валерий Тарасюк призвал общественность подключиться к обсуждению проекта документа и вносить свои предложения перед окончательным утверждением тарифа.

"Это одобрение. Всех приглашаем к обсуждению. Если кто-то видит другие источники или неточности, или какие-то возможности относительно оптимизации тарифа, мы с готовностью будем сотрудничать абсолютно со всеми сторонами. На сегодня это 316,08 грн/МВт-ч", ‒ заявил глава НКРЭКУ.

Основанием для повышения тарифа для Укрэнерго на 2021 год стало включение в его структуру дополнительно 1,495 млрд грн расходов на выплату процентов по 10,25 млрд грн кредитов госбанков, привлеченных оператором системы передач (ОСП) для расчетов с ГП Гарантированный покупатель.Читайте такжеВ Минсоцполитики рассказали, как подготовить украинцев к повышению тарифов

Повышение тарифов в Украине: о чем сообщалось ранее