Стало известно, кому в Украине компенсируют подорожание электроэнергии

На эти цели выделят 1,4 млрд гривен из специального фонда госбюджета.
Некоторым украинцам обещают компенсировать повышение тарифов на электроэнергию. На эти цели выделят 1,4 млрд гривен из специального фонда госбюджета.
Уже известно, что компенсацию не получат обладатели субсидий.
Как пишет РБК-Украина, с 1 января 2021 года компенсация предоставляется следующим категориям потребителей (в том числе в сельской местности):
- жильцам жилых домов, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года уже имели право на сниженную цену, а также на пониженный тариф;
- жильцам многоквартирных домов, которые не газифицированы природным газом и в где отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения, и по состоянию на 31 декабря они имели право на пониженный тариф;
- многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.
Во время проведения расчета по сниженному тарифу и фиксированной цене не применяется скидка в 30%, которая была предусмотрена на 31 декабря 2020 года для украинцев, которые проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций.
Размер полученной компенсации в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода не включается.
Тарифы в Украине 2021 для населения:
- Ранее Кабмин "заморозил" тарифы на отопление и горячую воду. Тарифы на отопление и горячую воду до конца этого отопительного сезона повышаться не будут.
- Нафтогаз обнародовал новый сниженный тариф, сколько будем платить за газ в феврале. Тариф на газ в феврале 2021 будет ниже рекомендованного Кабмином.
- Ранее по Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
Автор: Диана Беловодская