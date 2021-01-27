Стало известно, кому в Украине компенсируют подорожание электроэнергии

Тарифы на электроэнергию подняли - кому компенсируют / regnum.ru

Некоторым украинцам обещают компенсировать повышение тарифов на электроэнергию. На эти цели выделят 1,4 млрд гривен из специального фонда госбюджета.

Уже известно, что компенсацию не получат обладатели субсидий.

Как пишет РБК-Украина, с 1 января 2021 года компенсация предоставляется следующим категориям потребителей (в том числе в сельской местности):

жильцам жилых домов, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года уже имели право на сниженную цену, а также на пониженный тариф;

жильцам многоквартирных домов, которые не газифицированы природным газом и в где отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения, и по состоянию на 31 декабря они имели право на пониженный тариф;

многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.

Во время проведения расчета по сниженному тарифу и фиксированной цене не применяется скидка в 30%, которая была предусмотрена на 31 декабря 2020 года для украинцев, которые проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций.

Размер полученной компенсации в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода не включается.

Тарифы в Украине 2021 для населения: