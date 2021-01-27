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Кабмин "заморозил" тарифы на отопление и горячую воду

27 января 2021, 13:15

Тарифы на отопление и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут.

Отопление
Кабмин "заморозил" тарифы на отопление и горячую воду / УНИАН

В среду, 27 января, Кабинет Министров Украині принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.

"Тарифы на отопление и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут", — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, трансляция которого велась в Youtube.

По словам премьера, на этой неделе соответствующий меморандум доработают.

Кроме того, Кабмин примет постановление, которое позволит не применять штраф или пеню за несвоевременно уплаченные газ и тепло.

Отметим, накануне премьер Шмыгаль рассказывал, что такой меморандум будет регламентировать следующие договоренности:

  • тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными;
  • будет проведена работа над реструктуризацией задолженности перед "Нафтогазом", образовавшейся из-за разницы между выручкой теплокоммунэнерго и тарифной выручкой;
  • теплокоммунэнерго смогут заключать годовые договоры с "Нафтогазом" по выгодной цене.

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Кабмин отопление горячая вода тарифы на отопление новости Украины Денис Шмыгаль
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