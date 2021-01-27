Сколько будем платить за газ в феврале: Нафтогаз обнародовал новый сниженный тариф

Цена на газ составит 6,86 грн/куб. м / УНИАН

Компания Нафтогаз Украины установила цену на газ на февраль 2021. Она составит 6,86 грн за кубометр. Этот тариф ниже ранее утвержденного Кабмином.

Тарифы на газ в феврале 2021 опубликованы на странице Нафтогаза в Facebook.

"В феврале в рамках тарифного плана Месячный цена голубого топлива – 6,86 грн/куб. м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки", - говорится в сообщении.

Для клиентов, которые оформили тарифный план Годовой в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, будут ли власти выбивать из украинцев долги по коммуналке

Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее: