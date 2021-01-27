Сколько будем платить за газ в феврале: Нафтогаз обнародовал новый сниженный тариф

Тариф на газ в феврале 2021 будет ниже рекомендованного Кабмином.
Компания Нафтогаз Украины установила цену на газ на февраль 2021. Она составит 6,86 грн за кубометр. Этот тариф ниже ранее утвержденного Кабмином.
Тарифы на газ в феврале 2021 опубликованы на странице Нафтогаза в Facebook.
"В феврале в рамках тарифного плана Месячный цена голубого топлива – 6,86 грн/куб. м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки", - говорится в сообщении.
Для клиентов, которые оформили тарифный план Годовой в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.
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Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 18 января Кабинет министров Украины обнародовал текст постановления, которым вводится предельная цена на газ для населения в размере 6,99 грн за куб. м.
- Нардеп Александр Дубинский объяснил, кого коснется снижение цен на газ.
- В Кабмине сообщили, что тарифы на отопление и горячее водоснабжение повышать не будут. Специальный меморандум по этому поводу будет подписан и опубликован уже в ближайшее время.
- Ранее по Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
Автор: Анна Багрий