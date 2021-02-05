Платежки по 10 тысяч: что известно о новом повышении тарифов на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию для населения снова поднимают / Wikipedia

Повышение тарифов на электроэнергию с января этого года не станет последним для Украины, заверяют эксперты. Нового витка тарифного геноцида стоит ждать уже с апреля 2021 года.

На этот раз правительство намерено потрясти кошельки украинцев, которые потребляют свыше 300 кВт/час в месяц. Их ожидает увеличение сумм за электроэнергию в платежках вдвое, пишет Обозреватель со ссылкой на источники в правительстве.

По данным главы комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КГГА Олега Попенко, с 1 апреля тариф на первые 300 кВт/час менять не будут – а вот за каждый следующий придется выложить уже 3,42 грн (на данный момент независимо от объема потребления – 1,68 грн за кВт/ч).

Читайте такжеУдар по тарифам: в Раде предложили вернуть тариф 90 копеек за первые 100 кВт электроэнергии"В Украине дефицит бюджета – и на нас пробуют переложить долги зеленых инвесторов. Когда в Украину массово пришли зеленые инвесторы, им установили самый высокий тариф. Сейчас нужно с ними рассчитываться. Мы одновременно убиваем дешевую атомную электроэнергию и заставляем государство покупать самую дорогую электроэнергию в Европе. У государства денег нет, и оно поднимает нам с вами тарифы", – пояснил Попенко.

Как уточняет издание, серьезнее всего новое повышение тарифов ударит по владельцам электрических котлов. Таких домохозяйств в Украине насчитывается на сегодня примерно 400 тысяч.

После второго этапа подорожания тем, кто потребляет 1000 кВт/час, придется платить уже 2898 грн, а тем, кто потребляет 3000 кВт/час – и все 9,7 тысяч. При таких ценах дешевле перейти на газовое отопление.

Тарифы на электроэнергию в Украине 2021 для населения: