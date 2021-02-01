Цены на свет в Украине теперь регулирует государство

Сколько стоит свет в 2021 году, будет решать Кабмин / regnum.ru

С 1 февраля 2021 года электроэнергия в Украине входит в список социально значимых товаров. Кабмин утвердил решение о государственном регулировании цены на электроэнергию.

"Перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость, утвержденный постановлением КМУ от 22 апреля 2020 г. № 341 (Официальный вестник Украины, 2020 г., № 39, ст. 1273), дополнить абзацем следующего содержания: "электрическая энергия", – говорится в постановлении Кабмина №64 от 1 февраля 2021 года.

Этим документом правительство внесло изменения в постановление Кабмина № 341 от 22 апреля 2020 года.

Читайте такжеУкраина возобновила импорт электроэнергии из РоссииРанее власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей. Это в конечном итоге позволило им закрепить цену на газ для населения до конца отопительного периода.

18 января тариф на газ для населения в Украине был снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр.

19 января Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.

Тарифы на электроэнергию в Украине: новости