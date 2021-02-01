Цены на свет в Украине теперь регулирует государство

Кабмин внес электроэнергию в список социально значимых товаров в Украине.
С 1 февраля 2021 года электроэнергия в Украине входит в список социально значимых товаров. Кабмин утвердил решение о государственном регулировании цены на электроэнергию.
"Перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость, утвержденный постановлением КМУ от 22 апреля 2020 г. № 341 (Официальный вестник Украины, 2020 г., № 39, ст. 1273), дополнить абзацем следующего содержания: "электрическая энергия", – говорится в постановлении Кабмина №64 от 1 февраля 2021 года.
Этим документом правительство внесло изменения в постановление Кабмина № 341 от 22 апреля 2020 года.
Читайте такжеУкраина возобновила импорт электроэнергии из РоссииРанее власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей. Это в конечном итоге позволило им закрепить цену на газ для населения до конца отопительного периода.
18 января тариф на газ для населения в Украине был снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр.
19 января Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.
Тарифы на электроэнергию в Украине: новости
- 28 декабря 2020 Кабмин отменил льготный тариф на оплату электроэнергии для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года вместо льготного тарифа 90 копеек за первые 100 кВт/ч власти установили цену на уровне 1,68 грн/кВт-час.
- 28 января 2021 Верховная Рада приняла постановление №4650, на базе которого парламентарии рекомендуют Кабмину и НКРЭКУ вернуть льготный тариф на оплату электроэнергии для бытовых потребителей.
- Стало известно, кому в Украине компенсируют подорожание электроэнергии. На эти цели выделяют 1,4 млрд гривен из специального фонда госбюджета.