Удар по тарифам: в Раде предложили вернуть тариф 90 копеек за первые 100 кВт электроэнергии

Документ поддержали 337 нардепов.
Депутаты Верховной Рады Украины предложили Кабинету министров и Нацкомиссии по вопросам регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) вернуть льготный тариф на электроэнергию, который до 1 января 2021 года составлял 90 копеек за первые 100 кВт/ч. Постановление №4650 принято Верховной Радой в четверг, 28 января. Документ поддержали 337 парламентариев.
Проект постановления был зарегистрирован в Раде в среду, 27 января. В документе речь идет о том, что группа парламентариев предлагает правительству принять комплекс мер по обеспечению социальной защиты населения в условиях роста ЖКХ-тарифов.
Что предлагают депутаты
- Ввести государственное регулирование тарифов и установить предельную наценку на тарифы ЖКХ-услуг (тепло, горячую воду, природный газ и электроэнергию)
- Зафиксировать тарифы на электроэнергию. Ввести отдельный тариф за объем электроэнергии, потребленный до 100 кВт/ч в месяц
- Для домохозяйств с электроотоплением и домов, где нет газификации, установить тариф за объем, потребленный до 3 000 кВт/ч в месяц
Напомним, 28 декабря правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. Вместо 90 копеек за первые 100 кВт/ч с 1 января 2021 года для населения установлена фиксированная цена на уровне 1,68 грн/кВт-час.
Коммуналка в Украине
- Кабинет министров 27 января утвердил решение о заморозке тарифов на отопление и горячую воду на текущий отопительный сезон. Правительство намерено принять документ, которым запретят применить штраф или пеню в случае несвоевременной уплаты за газ и тепло.
- 18 января было принято решение о введении государственного регулирования на рынке газа в Украине. До конца отопительного сезона цена на газ для населения не должна составлять больше 6,99 грн за кубометр.