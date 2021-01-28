Удар по тарифам: в Раде предложили вернуть тариф 90 копеек за первые 100 кВт электроэнергии

В Украине с 1 января 2021 года население платит за свет по тарифу 1,68 грн/кВт-час / Reuters

Депутаты Верховной Рады Украины предложили Кабинету министров и Нацкомиссии по вопросам регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) вернуть льготный тариф на электроэнергию, который до 1 января 2021 года составлял 90 копеек за первые 100 кВт/ч. Постановление №4650 принято Верховной Радой в четверг, 28 января. Документ поддержали 337 парламентариев.

Проект постановления был зарегистрирован в Раде в среду, 27 января. В документе речь идет о том, что группа парламентариев предлагает правительству принять комплекс мер по обеспечению социальной защиты населения в условиях роста ЖКХ-тарифов.

Что предлагают депутаты

Ввести государственное регулирование тарифов и установить предельную наценку на тарифы ЖКХ-услуг (тепло, горячую воду, природный газ и электроэнергию)

Зафиксировать тарифы на электроэнергию. Ввести отдельный тариф за объем электроэнергии, потребленный до 100 кВт/ч в месяц

Для домохозяйств с электроотоплением и домов, где нет газификации, установить тариф за объем, потребленный до 3 000 кВт/ч в месяц

Напомним, 28 декабря правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. Вместо 90 копеек за первые 100 кВт/ч с 1 января 2021 года для населения установлена фиксированная цена на уровне 1,68 грн/кВт-час.

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