Елочные гирлянды создают праздничную атмосферу, но оставлять их включенными круглосуточно не стоит.

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Как сделать так, чтобы елочная гирлянда выключалась сама / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему не стоит оставлять рождественские гирлянды включенными на всю ночь

Как таймер автоматически выключает елочные огни

Каких правил безопасности нужно придерживаться

Во время рождественских праздников многие люди оставляют елочные гирлянды включенными до поздней ночи или даже на весь день. Однако это не только увеличивает потребление электроэнергии, но и может представлять пожарную опасность.

Главред выяснил, почему не стоит оставлять рождественские гирлянды включенными на всю ночь.

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Как таймер помогает управлять рождественскими гирляндами

Как пишет издание Centrum.cz, вместо того чтобы каждый раз включать и выключать гирлянду вручную, можно воспользоваться специальным таймером для розетки. Его нужно подключить к электросети, а к нему - рождественскую иллюминацию.

Самый простой механический таймер имеет вращающийся циферблат с небольшими делениями. Каждое из них соответствует примерно 15 минутам. Например, если нужно, чтобы елка светилась с 17:00 до 23:00, достаточно установить соответствующий промежуток времени. После этого устройство будет ежедневно автоматически включать и выключать гирлянду.

При необходимости можно перейти в ручной режим и оставить освещение включенным дольше. Также существуют цифровые таймеры, которые позволяют устанавливать несколько программ с точностью до минуты, и умные розетки, которыми можно управлять со смартфона. Некоторые модели даже автоматически включают свет после захода солнца.

В то же время перед покупкой отдельного устройства стоит проверить свою гирлянду, ведь во многих современных моделях таймер уже встроен.

Почему нельзя оставлять рождественские гирлянды без присмотра

Однако главная причина выключать рождественскую иллюминацию на ночь - не экономия, а безопасность. По данным венгерской службы по ликвидации последствий стихийных бедствий, во время рождественских праздников количество пожаров в жилых домах увеличивается примерно на 50% по сравнению с обычным периодом.

Специалисты советуют устанавливать елку не менее чем в 1,5 метра от источников тепла, использовать светодиодные гирлянды и отключать их от электросети на ночь. Таймер поможет не забыть об освещении, даже если хозяева заснули или не успели выключить его вручную.

Для уличных гирлянд действуют дополнительные правила. Обычные таймеры, предназначенные для использования внутри помещений, нельзя устанавливать под открытым небом. Наружные розетки и выключатели должны иметь степень защиты от влаги и пыли не ниже IP44.

Особое внимание нужно уделять местам соединения удлинителей: они должны быть надежно зафиксированы и защищены от попадания воды. Монтаж наружных розеток лучше поручить квалифицированному электрику.

Перед установкой гирлянды также стоит проверить, не попала ли она в список отозванных товаров. Ранее контролирующие органы уже сообщали об отзыве трех моделей рождественского освещения.

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