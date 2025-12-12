Почему гирлянды на ёлке нужно выключать на ночь: электрики объяснили риски

Если оставлять гирлянду на елке гореть часами, это приведет к ряду негативных последствий.

https://glavred.info/dim/pochemu-girlyandy-na-elke-nuzhno-vyklyuchat-na-noch-elektriki-obyasnili-riski-10723454.html Ссылка скопирована

Электрики сказали, сколько часов может гореть гирлянда / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Можно ли спать со включенной гирляндой

Сколько часов может гореть гирлянда

Рождественская елка, увешанная игрушками и сверкающими гирляндами, является одним из самых главных удовольствий зимних праздников. Но как бы не был силен соблазн оставить елку светиться 24 часа в сутки, очень важно выключать рождественские гирлянды перед сном.

Как пишет Martha Stewart со ссылкой на экспертов по электротехнике, если оставлять гирлянду на елке гореть часами, это не только приведет к ее преждевременному высыханию, но и создаст различные угрозы безопасности для вашего дома и семьи.

видео дня

Если вам интересно, как рассчитать размер гирлянды на елку, читайте материал: Сколько метров гирлянды нужно на Новый год: как подсчитать размер для ёлки, камина и лестницы.

Почему гирлянду нужно выключать на ночь

Оставлять гирлянды на елке включенными на всю ночь небезопасно. Их всегда следует выключать по нескольким важным причинам.

1. Гирлянды могут перегреваться, особенно если они старые или имеют поврежденную проводку. В этом случае они представляет серьезную пожарную опасность.

Риск возгорания возрастает, если кабель поврежден, придавлен мебелью или изготовлен некачественно.

2. Ёлка может высохнуть.

Электрики объясняют, что со временем гирлянды высушивают дерево, делая его все более легковоспламеняемым. Даже небольшая искра от неисправной лампочки или плохого контакта может очень быстро поджечь елку.

3. Лампочки могут разбиться.

Если оставлять гирлянду на елке включенной на всю ночь, это увеличивает вероятность того, что лампочки разобьются из-за постоянного нагрева или натяжения внутри гирлянды.

4. Если вы оставляете гирлянду без присмотра, существует риск короткого замыкания, которое может привести к пожару.

5. Увеличивается энергопотребление в доме.

Эксперты говорят, что можно сократить потребление энергии, если не держать гирлянды включенными в течение всей ночи.

"Вы вредите окружающей среде и увеличиваете счет за электроэнергию, платя за электричество, которым никто не пользуется", — говорят эксперты.

6. Риск перегрузить розетку. Она может нагреться или даже вызвать возгорание. Хотя современные светодиодные лампы меньше нагреваются, чем традиционные лампочки, они все равно могут выйти из строя или вызвать электрические неисправности.

Сколько может гореть гирлянда

Электрики рекомендуют ограничить время работы гирлянд на рождественской елке шестью-восемью часами.

Можно ли спать со включенной гирляндой? Эксперты говорят: желательно, чтобы кто-то бодрствовал и мог за ними следить. Такой временной промежуток минимизирует риск перегрева и позволит вам наслаждаться елкой без ущерба для безопасности.

Стоит помнить, что даже если гирлянды в хорошем состоянии, длительное использование увеличивает риск перегрева, особенно если лампочки старые или повреждены.

Правила безопасности при использовании гирлянд

Перед использованием всегда проверяйте гирлянды на наличие потертых проводов, сломанных патронов или поврежденных вилок, прежде чем вешать их на елку.

Для комнатных деревьев используйте только те гирлянды, которые предназначены для использования внутри помещений.

Уличные гирлянды могут иметь другие показатели теплоизоляции и безопасности и обычно небезопасны для использования в помещении.

Покупайте гирлянды только у проверенных продавцов.

Избегайте слишком близкого соприкосновения проводов - это может увеличить нагрев и износ лампочек.

Используйте качественный удлинительный кабель: не экономьте на качестве удлинителя.

Не подключайте слишком много гирлянд к одной розетке или удлинителю.

Развешивайте гирлянды аккуратно вдоль веток, чтобы избежать слишком сильного натяжения или изгиба проводов.

Не кладите вилки, удлинительные кабели и адаптеры на ковер, а также подальше от упакованных подарков или мягкой мебели.

Регулярно поливайте елку. Сухое дерево может очень легко загореться, и даже небольшие искры увеличивают риск возгорания.

Надежно закрепите провода. Лучше держать их подальше от мест с высокой проходимостью, чтобы избежать опасности споткнуться и не защемить их мебелью или острыми краями.

Держите удлинители подальше от источников тепла или воды.

Если вам интересно знать, где никогда не следует ставить рождественскую елку, читайте материал: Почему ёлка осыпается через неделю: названо самое опасное место для новогодней красавицы.

Также Главред писал, чем полить новогоднюю елку, чтобы она не осыпалась.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред